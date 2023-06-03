Skandal! CHP’ye oy vermeyen işçileri sürdüler: Ankara’daki hazımsızlığın belgesi...

"YAVAŞ OLAYI CADI AVINA DÖNÜŞTÜRDÜ"

Ünal; "Malum insanları zorla üye oldukları sendikalardan istifa ettirip kendi belirledikleri sendikalara üye olmaları için zorladılar. Bu insanlar demokratik haklarını kullandılar. Bu olayı bir cadı avına dönüştürülmesi, sürgün ve mobbing gibi uygulamaların yapılması yanlıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve yetkilileri bunun hesabını vermelidir. 4 yıldır işçilerin çekmediği kalmadı. İnsanlar kendi haklarını, alın terlerinin karşılığını alamadı. Yetmedi şimdi de böyle zulüm ediyorlar. İnsanlara seçimden önce 'attığınız oyların resimlerini bekliyoruz, istiyoruz' diyerek gözdağı verdiler. Bu yapılanların hepsi Mansur Yavaş'ın talimatları doğrultusunda yapılıyor. Hiçbir amir kafasına göre böyle bir şey yapamaz. Eğer bu olaylardan haberi de yok Sayın Yavaş'ın o koltukta oturmasına gerekte yok." ifadelerini kullandı.