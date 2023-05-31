Haberler Yaşam 7'li koalisyonun İmamoğlu ve Yavaş'lı planı suya düştü! Karadeniz ve İç Anadolu'da umduklarını bulamadılar

Giriş Tarihi: 31.05.2023 22:35 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 22:39

7'li koalisyonun İmamoğlu ve Yavaş'lı planı suya düştü! Karadeniz ve İç Anadolu'da umduklarını bulamadılar

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Türkiye tekrar sandık başına giderek seçimi yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HDP destekli 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atarak ipi göğüsledi. Seçimlere büyük umutlar bağlayan ama 28 Mayıs'ta tam manasıyla hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı yolladığı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinden umduğunu bulamadı. Başkan Erdoğan Karadeniz'de silme kazanırken İç Anadolu'daki oyları ise rekor kırdı.