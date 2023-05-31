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Haberler Yaşam 7'li koalisyonun İmamoğlu ve Yavaş'lı planı suya düştü! Karadeniz ve İç Anadolu'da umduklarını bulamadılar
Giriş Tarihi: 31.05.2023 22:35 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 22:39

7'li koalisyonun İmamoğlu ve Yavaş'lı planı suya düştü! Karadeniz ve İç Anadolu'da umduklarını bulamadılar

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Türkiye tekrar sandık başına giderek seçimi yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HDP destekli 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atarak ipi göğüsledi. Seçimlere büyük umutlar bağlayan ama 28 Mayıs'ta tam manasıyla hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı yolladığı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinden umduğunu bulamadı. Başkan Erdoğan Karadeniz'de silme kazanırken İç Anadolu'daki oyları ise rekor kırdı.

7’li koalisyonun İmamoğlu ve Yavaş’lı planı suya düştü! Karadeniz ve İç Anadolu’da umduklarını bulamadılar

14 Mayıs tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı seçimleri önde kapatmıştı.

7’li koalisyonun İmamoğlu ve Yavaş’lı planı suya düştü! Karadeniz ve İç Anadolu’da umduklarını bulamadılar

Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi ise 28 Mayıs tarihinde yapıldı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, rakibi 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 4.5 puan fark attı.

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7’li koalisyonun İmamoğlu ve Yavaş’lı planı suya düştü! Karadeniz ve İç Anadolu’da umduklarını bulamadılar

Yüzyılın seçimi olarak nitelendirilen tarihi seçimde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7'li koalisyonu hezimete uğratarak ipi göğüslerken Cumhur İttifakı da Meclis çoğunluğunu güçlü bir şekilde aldı.

7’li koalisyonun İmamoğlu ve Yavaş’lı planı suya düştü! Karadeniz ve İç Anadolu’da umduklarını bulamadılar

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen seçimlerin öncesinde İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in yardımıyla Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sözü verilen iki Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ve İmamoğlu için yol haritası belirlemişti.

7’li koalisyonun İmamoğlu ve Yavaş’lı planı suya düştü! Karadeniz ve İç Anadolu’da umduklarını bulamadılar

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'LI PLAN SUYA DÜŞTÜ

Karadeniz'deki oylarını artırmak amacıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Karadeniz bölgesindeki şehirlere miting yapması için gönderen Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ise İç Anadolu'daki illere gönderdi.

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