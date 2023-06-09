Meral Akşener’e en yakınından zehir zemberek sözler! Kurultay kazanı kaynıyor… Git torun sev!

"AKLANIP GELMESİ LAZIM"



Ethem Baykal'ın gündemi sarsacak açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:



Meral Akşener'i güçlü bir irade kaldırdı masadan ama daha güçlü bir irade geri oturttu. Oturturken milliyetçi iradenin dahli yoktu. Boş yere istişare yapıldı. Akşener'in 2016 yılından beri FETÖ dosyası var. Genel başkanın aklanıp gelmesi lazım..

"TİYATRO ŞEKLİNDE GELİŞTİ"



Kendi içlerinde demokratik olmayanların ülke adına demokratik mücadele vermeleri mümkün değil. 6'lı masa içinde partilerine muhalif olan isimlerin ben Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiklerini düşünmüyorum. Bizde ise kurucu iradenin temelinde sapmalar meydana geldiği için parti içerisindeki seçimler adaletsizlik içerisinde gerçekleşmiştir..

Yapanın yanına kar kalmıştır. Bunu gören parti içerisindeki kişiler her türlü hile hurdaya giriştiler. Mesela İstanbul'da il başkanının oğlu temayüle girdi sahte oy kullanırken yakalandı ve bununla ilgili hiçbir işlem yapılmadı. Ankara'da yapılan tüm temayül yoklamaları mizansen şeklinde, tiyatro şeklinde gelişti..