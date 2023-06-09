İYİ Parti'li Ethem Baykal: "Meral Akşener artık torun sevmeli" | Video
Seçimlerden yenilgiyle ayrılan Millet İttifakı'ndaki partilerde kriz büyüdü, CHP'de olduğu gibi İYİ Parti'de de muhalif sesler yükseliyor. Yavuz Ağıralioğlu'nun ardından İYİ Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal da Genel Başkan Meral Akşener'i istifaya çağırdı, "Meral hanım torun sevsin artık" dedi.
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