Haberler Gündem Haberleri "Hayatımın en büyük pişmanlığım" diyerek açıkladı! Akşener'den Kılıçdaroğlu ve CHP'ye sert sözler
Giriş Tarihi: 24.6.2023 12:52 Son Güncelleme: 24.6.2023 12:53

"Hayatımın en büyük pişmanlığım" diyerek açıkladı! Akşener'den Kılıçdaroğlu ve CHP'ye sert sözler

İYİ Parti 3. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan Meral Akşener çılgına döndü. Akşener, Millet İttifakı'nda birlikte yol yürüdüğü CHP'yi topa tuttu, "Aldığımız 15 milletvekili hayatımın en büyük pişmanlığı. O gün bugündür bu 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik." dedi.

Hayatımın en büyük pişmanlığım diyerek açıkladı! Akşener’den Kılıçdaroğlu ve CHP’ye sert sözler

İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı'nda konuşan Meral Akşener, Millet İttifakı'na, ve CHP'ye yönelik çok sert ifadeler kullandı. Akşener zehir zemberek yaptığı açıklamalarda "Bu parti seçime girsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz. Neymiş İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar." dedi.

"15 MİLLETVEKİLİ İSTEMEK HAYATIMIN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIDIR"
Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

5,5 yıl önce bu partiyi kuramazsınız dediklerinde kuracağız dedik, kurduk. Bu parti yaşamaz dediklerinde yaşatacağız dedik, yaşattık. Milletimizin sesi olacağız dedik, olduk. Siyasetin alışılmış düzenini bozduk.

Siyaset esnafının rahatını bozduk. Milletin iradesine göre değil, kendi egosuna, kendi çirkinliklerine göre siyasete yön vermeye heveslenen nobranların, sahtekarların tezgahlarını bozduk. Milletimizin sesine kulak vermek için il il gezdik. Sosyalleşmek için gezmedik.

CHP'den 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık. 15 milletvekili istedik bu bize kuyruk siyasetine mal oldu. Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum ama o 15 milletvekilinin bedelini bir türlü ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş.

ESKİ ORTAKLARINA MESAJ: HAYDİ O ZAMAN BUNDAN SONRA SİZE HAYATTA BAŞARILAR
"Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz. Neymiş İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar."

SON DAKİKA: Meral Akşener kongrede çılgına döndü! İYİ Parti, CHP, 6'lı koalisyon hepsini topa tuttu: Hayatımın en büyük pişmanlığı

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"Hayatımın en büyük pişmanlığım" diyerek açıkladı! Akşener'den Kılıçdaroğlu ve CHP'ye sert sözler
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