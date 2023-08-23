Harmandalı direniyor... Mahkeme kararını yok sayan Büyükşehir’e suç duyurusu

GÖRMEZDEN GELDİ

1992 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Harmandalı Çöp Depolama alanından sızan pis sular bölgede heyelana neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Harmandalında yaşananlara seyirci kalınca heyelanın etkilediği alan daha da genişledi. 13 ev ve 2 hayvan ağılı oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılırken Cumhuriyet mahallesinin sırtlarında derin yarıklar oluştu. Bölgede inceleme yapan bilim insanları harmandalı çöplüğüne çöp dökümünün derhal durdurulması yönünde rapor hazırlasa da İzmir Büyükşehir Belediyesi çöp dökümüne devam etti.