Harmandalı direniyor... Mahkeme kararını yok sayan Büyükşehir’e suç duyurusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, mahkeme kararına rağmen Çiğli Harmandalındaki çöplüğe çöp dökmeye devam etti. Önceki gün, yaşananlara isyan eden mahalle sakinleri çöplüğe giden 6900 sokağı trafiğe kapatıp çöp kamyonlarının geçişine izin vermedi. Harmandalındaki çöp isyanı bugün ikinci gününe girdi. Gece boyunca çöplüğe giden yolda nöbet tuttuklarını belirten Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar; "Somut adım atılana kadar eylemimiz sürecek" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mahkeme kararını uygulamayarak Harmandalında hukuku ayaklar altına aldığını belirten Kazar: "İdare Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Davalı idarenin 1 ay içinde mahkeme kararını uygulama zorunluluğu vardır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, idare mahkemesinin çöp döküm işleminin durdurulması yönünde verdiği karara rağmen Harmandalına çöp dökmeye devam ederek hem yargı kararını yok saymış hem de bölgede yaşayan binlerce vatandaşın can güvenliğini tehlikeye atmıştır. Artık sabır taşı çatlamıştır. Harmandalı halkı çöp kamyonlarının önünde durmaya devam edecektir." Dedi. Kazar, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri hakkında mahkeme kararlarını uygulamadıkları gerekçesi ile Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını sözlerine ekledi.
GÖRMEZDEN GELDİ
1992 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Harmandalı Çöp Depolama alanından sızan pis sular bölgede heyelana neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Harmandalında yaşananlara seyirci kalınca heyelanın etkilediği alan daha da genişledi. 13 ev ve 2 hayvan ağılı oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılırken Cumhuriyet mahallesinin sırtlarında derin yarıklar oluştu. Bölgede inceleme yapan bilim insanları harmandalı çöplüğüne çöp dökümünün derhal durdurulması yönünde rapor hazırlasa da İzmir Büyükşehir Belediyesi çöp dökümüne devam etti.
MAHKEME 'ÇÖP DÖKÜMÜNÜ DURDURUN' DEDİ AMA…
Yaşananlara isyan eden Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, 2022 yılı ağustos ayında İzmir Bölge İdare Mahkemesine başvuruda bulunarak çöplüğün kapatılmasını talep etti. Kazar'ın başvurusunu değerlendiren İzmir 4. İdare Mahkemesi 23 Haziran 2023'te oybirliği ile çöp döküm işleminin iptaline karar verdi. Mahkemenin çöp döküm işlemini durdurma kararı Harmandalı sakinleri arasında büyük sevinçle karşılansa da İzmir Büyükşehir Belediyesi Mahkeme kararını yok saydı. Üst mahkemeye itiraz eden büyükşehir çöp döküm işlemine devam etti.
SOMUT ADIM ATILANA KADAR
İzmir Büyükşehir Belediyesinin mahkeme kararını uygulamaması çevre sakinleri arasında tepki ile karşılandı. Önceki gün çöp kamyonlarının kullandığı 6900 sokağı araç trafiğine kapatan Harmandalı sakinleri çöp kamyonlarının geçişine izin vermedi. Önceki gün başlayan eylem gece boyunca da devam etti. Sabaha kadar nöbet tuttuklarını belirten Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar somut adım atılana kadar eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.
SABIR TAŞI ÇATLADI
"Bıçak kemiğe dayandı" diyen Kazar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mahkeme kararını uygulamayarak Harmandalında hukuku ayaklar altına aldığını söyledi. İdare Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğunu hatırlatan Kazar: "Davalı idarenin 1 ay içinde mahkeme kararını uygulama zorunluluğu var. İzmir Büyükşehir Belediyesi, idare mahkemesinin çöp döküm işleminin durdurulması yönünde verdiği karara rağmen Harmandalına çöp dökmeye devam ederek hem yargı kararını yok saymış hem de bölgede yaşayan binlerce vatandaşın can güvenliğini tehlikeye atmıştır. Artık sabır taşı çatlamıştır. Harmandalı halkı somut adım atılana kadar çöp kamyonlarının önünde durmaya devam edecektir." Dedi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ
İzmir Büyükşehir Belediyesinin mahkeme kararını uygulamayarak suç işlediğini öne süren Kazar: "Dünden bu yana büyükşehir belediyesi yetkilileri çeşitli bahaneler öne sürerek bizleri ikna etmeye çalışsa da biz geri adım atmayacağız. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Mahkeme kararını uygulamayan İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız." Dedi.