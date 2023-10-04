Akşener noktayı koydu! Yavaş ve İmamoğlu’na destek yok: 81 ilde kendi adaylarımızı çıkartacağız

"ARTIK CHP İLE RAKİBİZ"

Akşener geçtiğimiz günlerde de katıldığı bir televizyon programında CHP ile artık rakip olduklarını belirtmişti. "Artık CHP ile ortak değil rakip olduklarının altını çizen Akşener "Biz Saraçhane'ye gittiğimizde de iç işlerine karışıyorduk. Şimdi seçimlere tek başına gireceğimizi açıkladık. Yine iç işlerine karışıyor olduk. Biz artık CHP ile rakibiz" ifadesini kullandı.

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