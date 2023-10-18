Filistinli akademisyen Muhammed Heiji Gazze’nin dramını anlattı, İslam ülkelerine seslendi: Neden korkuyorsunuz?

"GÖNLÜMÜZ YARALI, KALDIRAMIYORUZ"

Maalesef az önce bir hastanemiz vuruldu. Orası hem hastane olarak hizmet veriyordu hem de evlerinden kaçan sivil vatandaşlar oraya sığınmışlardı. Bu hastane kilise yönetiminde olan bir hastane ve 120 yıldır bölgedeydi. Bu hastanede yaklaşık 500 şehidimiz var. Hastane vurmak bir savaş suçu. Üstelik bu hastane İngiliz Kilisesi tarafından yönetilen bir hastane. Hastane vuruluyor ama kimseden bir ses duymuyoruz. Bu İsrail'in ilk savaş suçu değil. İsrail sivilleri güvende tutması gerekiyor. Uluslararası kanunlara göre sivillerin güvende olması lazım. Her yeri vuruyorlar. Bilinen bir hedefi yok İsrail'in bunun için her yeri vuruyorlar, delice vuruyorlar. Filistin halkı bugüne kadar böyle bir yıkım görmedi. Can kaybı çok, üzülüyoruz. Her yerde yara var. Gönlümüz de yaralı, kaldıramıyoruz bu durumu. Türkiye özgürlüğüne kolay kolay kavuşmadı. Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık destanı yazdı, şehit verdi. Biz de şehit vererek özgürlüğümüze kavuşacağız.