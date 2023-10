Filistinli akademisyen Muhammed Heiji Gazze’nin dramını anlattı, İslam ülkelerine seslendi: Neden korkuyorsunuz?

Ailesini Refah Sınır Kapısı'nda tahliye etti. Şifa Hastanesi'nde çalışıyor, günlerdir hastaneden çıkmadan mesai yapıyor. Şifa Hastanesi'nde çok zor koşullar mevcut. Doktorlar hastanede çalışırken tüm ailesini şehit veren doktorlar var. Bu çok zor bir durum. Uçaklar sürekli havada, sesleri her zaman duyuyoruz. Bombalar her an düşüyor. Gece olduğu için pencereye yaklaşamıyorum. Günlerimiz böyle korkuyla, endişeyle, merakla geçiyor. Ölümden korkmuyoruz, sevdiklerimizi kaybetmekten korkuyoruz. Her Filistinli böyle düşünür.