Son dakika! Milli Savunma Bakanı Güler, TSK komuta kademesi ile Irak sınırında...

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarıyla ilgili açıklama yaptı. MSB, "İçerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edilmiştir." dedi.
MSB 'Şehitlerimiz için!' notuyla yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak-Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Aralık 2023 saat 22.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edilmiştir.
ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ!
İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.
Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.
Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.
BAKAN GÜLER HAVA HAREKAT MERKEZİNDE
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye kuzeyinde toplam 29 hedefin vurularak imha edildiği hava harekâtlarını Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden sevk ve idare etti.
Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Harekât Merkezinde operasyonu takip eden Bakan Yaşar Güler, hedefleri başarıyla vuran pilotlarımızı tebrik etti.
IRAK VE SURİYE'DEKİ TERÖR HEDEFLERİ VURULDU
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden operasyon mesajı verdi.
Yapılan paylaşımda Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi'nden sevk ve idare ettiği Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başarılı hava harekâtları sonrasında pilotlara seslenerek şunları söyledi:
Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam
Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım, Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dün gece, maalesef, Pençe Harekât bölgesinde görev yapan 6 kahraman evladımız şehit oldu, 7 kahraman silah arkadaşımız da yaralandı.
Bakan Yaşar Güler: "Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam"
Bugün de, Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesinde çıkan çatışmada da 6 kahraman evladımız şehit oldu. 6 kahraman silah arkadaşımız da hafif yaralandı.
Kahraman evlatlarımız, aziz vatanımızın mukaddes savunucuları olarak üstün bir cesaret ve fedakârlıkla görevlerini yaparken şehadet makamına ulaştılar. Şehit olan silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine ve asil milletimize baş sağlığı diliyorum. Acımız büyük. Ancak evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam. Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.
'YIL BAŞINDAN İTİBAREN ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 2 BİN 156''
Nitekim dün gece 13 terörist etkisiz hale getirilirken bugün de 12 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Böylece yıl başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 156'ya ulaştı. Hiçbir hain terör örgütü mensubu, kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
Bugüne kadar terörle mücadelede; yurt içinde ve sınır ötesinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vuruldu, artık, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi. Bu saldırı da bir kez daha göstermiştir ki, can çekişen hain terör örgütü, son çırpınışlarını vermektedir. Operasyonlarımız, kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye artan bir şiddet ve baskı ile aralıksız taarruzî anlayışla devam edecektir.
Bu gece Irak ve Suriye'deki terör hedefleri kahraman pilotlarımız tarafından büyük bir başarıyla vuruldular. Bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz. Terörle Mücadele'de elde ettiğimiz tüm başarılarda en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkacak; onların fedakârlıklarını daima şükran ve minnetle yâd edeceğiz.
Bu vesileyle Pençe ve Pençe-Kilit Harekâtı bölgelerinde şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı evlatlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Siz değerli silah ve mesai arkadaşlarıma da hayırlı başarılı görevler diliyorum. Kılıcınız keskin, azminiz ve gayretiniz daim olsun. Kalın sağlıcakla…
Milli Savunma Bakanı Güler, TSK komuta kademesi ile Irak sınırında | Video
MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÜLER, TSK KOMUTA KADEMESİ İLE IRAK SINIRINDA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak sınır hattına gitti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Irak sınır hattına gitti." ifadelerine yer verildi.
Bakan Güler'in beraberinde TSK komuta kademesi de bulunuyor.