Son dakika! Milli Savunma Bakanı Güler, TSK komuta kademesi ile Irak sınırında...

'YIL BAŞINDAN İTİBAREN ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 2 BİN 156''



Nitekim dün gece 13 terörist etkisiz hale getirilirken bugün de 12 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Böylece yıl başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 156'ya ulaştı. Hiçbir hain terör örgütü mensubu, kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Bugüne kadar terörle mücadelede; yurt içinde ve sınır ötesinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vuruldu, artık, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi. Bu saldırı da bir kez daha göstermiştir ki, can çekişen hain terör örgütü, son çırpınışlarını vermektedir. Operasyonlarımız, kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye artan bir şiddet ve baskı ile aralıksız taarruzî anlayışla devam edecektir.

Bu gece Irak ve Suriye'deki terör hedefleri kahraman pilotlarımız tarafından büyük bir başarıyla vuruldular. Bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz. Terörle Mücadele'de elde ettiğimiz tüm başarılarda en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkacak; onların fedakârlıklarını daima şükran ve minnetle yâd edeceğiz.

Bu vesileyle Pençe ve Pençe-Kilit Harekâtı bölgelerinde şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı evlatlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Siz değerli silah ve mesai arkadaşlarıma da hayırlı başarılı görevler diliyorum. Kılıcınız keskin, azminiz ve gayretiniz daim olsun. Kalın sağlıcakla…