Video Haber Bakan Yaşar Güler: "Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam"
Bakan Yaşar Güler:

Bakan Yaşar Güler: "Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam"

24.12.2023 | 08:43

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden sevk ve idare ettiği Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen hava harekatı sonrası açıklamada bulundu. Pilotlara seslenen Güler şunları söyledi:

"EVLATLARIMIZIN İNTİKAMINI ALMAK İÇİN İRADEMİZ TAM"
"Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım, Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dün gece, maalesef, Pençe Harekât bölgesinde görev yapan 6 kahraman evladımız şehit oldu, 7 kahraman silah arkadaşımız da yaralandı. Bugün de, Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesinde çıkan çatışmada da 6 kahraman evladımız şehit oldu. 6 kahraman silah arkadaşımız da hafif yaralandı. Kahraman evlatlarımız, aziz vatanımızın mukaddes savunucuları olarak üstün bir cesaret ve fedakârlıkla görevlerini yaparken şehadet makamına ulaştılar. Şehit olan silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine ve asil milletimize baş sağlığı diliyorum. Acımız büyük. Ancak evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam. Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız"

"HİÇBİR HAİN TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU, KAHRAMAN MEHMETÇİĞİN PENÇESİNDEN KURTULAMAYACAKTIR"
Konuşmasında yıl başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 156'ya ulaştığını belirten Güler, "Nitekim dün gece 13 terörist etkisiz hale getirilirken bugün de 12 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Hiçbir hain terör örgütü mensubu, kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bugüne kadar terörle mücadelede; yurt içinde ve sınır ötesinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vuruldu, artık, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi. Bu saldırı da bir kez daha göstermiştir ki, can çekişen hain terör örgütü, son çırpınışlarını vermektedir. Operasyonlarımız, kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye artan bir şiddet ve baskı ile aralıksız taarruzî anlayışla devam edecektir" dedi.

Konuşmasının devamında Irak ve Suriye'deki terör hedeflerinin Türk pilotları tarafından başarıyla vurulduğunu ifade eden Güler, bundan sonra da kararlılıkla devam edeceklerini ve terörle mücadelede en büyük payın aziz şehitlere ve kahraman gazilere ait olduğunu söyledi.

"KILICINIZ KESKİN, AZMİNİZ VE GAYRETİNİZ DAİM OLSUN"
Konuşmasının sonunda şehitlerin hatıralarına sahip çıkacaklarını vurgulayan Güler, "Onların fedakârlıklarını daima şükran ve minnetle yâd edeceğiz. Bu vesileyle Pençe ve Pençe-Kilit Harekâtı bölgelerinde şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı evlatlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Siz değerli silah ve mesai arkadaşlarıma da hayırlı başarılı görevler diliyorum. Kılıcınız keskin, azminiz ve gayretiniz daim olsun. Kalın sağlıcakla" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Yaşar Güler: Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam 03:49
Bakan Yaşar Güler: "Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam" 24.12.2023 | 08:43
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerin acı haberi Ankara’daki annesine verildi | Video 01:35
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerin acı haberi Ankara’daki annesine verildi | Video 24.12.2023 | 08:43
Son dakika: Şarkıcı Atilla Taş tutuklanmıştı… Olayın görüntüleri ortaya çıktı 03:05
Son dakika: Şarkıcı Atilla Taş tutuklanmıştı… Olayın görüntüleri ortaya çıktı 23.12.2023 | 23:44
Ilgaz Dağında kar çilesi: Araçlar mahsur kaldı 00:30
Ilgaz Dağında kar çilesi: Araçlar mahsur kaldı 23.12.2023 | 23:03
Tuzla tersanede gaz kapağı bomba gibi patladı... O anlar kamerada 00:12
Tuzla tersanede gaz kapağı bomba gibi patladı... O anlar kamerada 23.12.2023 | 23:03
Canını hiçe saydı kilometrelerce makas atarak ilerledi 00:10
Canını hiçe saydı kilometrelerce makas atarak ilerledi 23.12.2023 | 23:03
Yıldırım düşen ev alev alev yandı 01:34
Yıldırım düşen ev alev alev yandı 23.12.2023 | 21:07
Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yolda kar yağışı etkili oluyor 01:50
Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yolda kar yağışı etkili oluyor 23.12.2023 | 19:45
Rehine krizi tatlıya bağlandı Bakan Yerlikaya, rehineciyi ikna etti 04:01
Rehine krizi tatlıya bağlandı Bakan Yerlikaya, rehineciyi ikna etti 23.12.2023 | 19:45
SON DAKİKA | Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber: 6 kahraman asker şehit düştü 11:57
SON DAKİKA | Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber: 6 kahraman asker şehit düştü 23.12.2023 | 19:15
Fırtınadan devrilen ağaç taksilere zarar verdi 01:16
Fırtınadan devrilen ağaç taksilere zarar verdi 23.12.2023 | 17:56
Yüzyılın kentsel dönüşümü! Başkan Erdoğan açıkladı: Dönüşüm için 1.5 milyon liralık destek | Video 01:05
Yüzyılın kentsel dönüşümü! Başkan Erdoğan açıkladı: Dönüşüm için 1.5 milyon liralık destek | Video 23.12.2023 | 15:53
Başkan Erdoğan ’Yüzyılın Kentsel Dönüşümü’nde detayları açıkladı | Video 46:29
Başkan Erdoğan 'Yüzyılın Kentsel Dönüşümü'nde detayları açıkladı | Video 23.12.2023 | 15:35
Başkan Erdoğan: 31 Mart’ta Fetret Devrini bitireceğiz, İstanbul engelleniyoruz yalanlarıyla heba edildi | Video 00:41
Başkan Erdoğan: "31 Mart'ta Fetret Devrini bitireceğiz, İstanbul engelleniyoruz yalanlarıyla heba edildi" | Video 23.12.2023 | 15:27
Asgari ücrette 3. toplantı bu hafta! 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? | Video 09:45
Asgari ücrette 3. toplantı bu hafta! 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? | Video 23.12.2023 | 13:22
Kuzey Irak’ta 6 askerimiz şehit oldu... MSB: Terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor | Video 00:57
Kuzey Irak'ta 6 askerimiz şehit oldu... MSB: "Terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor" | Video 23.12.2023 | 13:05
MİT ve Emniyetten DHKP/C’ye kritik operasyon! 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Meliha A. yakalandı | Video 00:29
MİT ve Emniyetten DHKP/C’ye kritik operasyon! 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Meliha A. yakalandı | Video 23.12.2023 | 13:07
Pençe-Kilit harekat bölgesinde şehit düşen Emre Taşkın’ın son videosu ortaya çıktı! 00:05
Pençe-Kilit harekat bölgesinde şehit düşen Emre Taşkın’ın son videosu ortaya çıktı! 23.12.2023 | 12:47
81 ilde ’Sis 2’ operasyonu! 457 gözaltı | Video 01:10
81 ilde 'Sis 2' operasyonu! 457 gözaltı | Video 23.12.2023 | 09:52
BMGK, Gazze Şeridi’ne insani yardım tasarısını onayladı 04:05
BMGK, Gazze Şeridi’ne insani yardım tasarısını onayladı 22.12.2023 | 22:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA