Milli Savunma Bakanı Güler, TSK komuta kademesi ile Irak sınırında | Video

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarıyla ilgili açıklama yaptı. MSB, mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedefin imha edildiğini kaydetti. MSB, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yaptığı açıklamada, "Yıl başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 156'ya ulaştı. Hiçbir hain terör örgütü mensubu, kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabah saatlerinde Irak sınır hattına gitti.