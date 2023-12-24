Bakan Güler'den yaralı askerlerimize ziyaret | Video

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Pençe-Kilit şehitlerimiz için düzenlenen törenin ardından Şırnak’ta tedavi gören yaralı askerlerimizi hastanede ziyaret etti. Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde yaralanan Mehmetçiklerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Bakan Yaşar Güler, askerlerimizle yakından ilgilenerek acil şifalar diledi.