Haberler Gündem Haberleri CHP Parti Meclisi toplantısında tansiyon yükseldi! Mersin Milletvekili, Ali Mahir Başarır'a bağırıp salonu terk etti
Giriş Tarihi: 11.1.2024 00:23

CHP Parti Meclisi toplantısında tansiyon yükseldi! Mersin Milletvekili, Ali Mahir Başarır'a bağırıp salonu terk etti

CHP'de yerel seçimde yarışacak adayların belirlendiği Parti Meclisi (PM) toplantısında gergin anlar yaşandı. Toplantının yapıldığı katta bağırışmaların olduğu duyuldu. CHP Mersin Milletvekili Ufuk Çakır, Mersin Mezitli'de Neşet Tarhan'la devam edilmesini istedi ancak Parti Meclisi'nde bu yönde karar çıkmadı. Bu duruma sinirlenen Ufuk Çakır, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a bağırıp salonu terk etti. A Haber Muharibi İlter Yeşiltaş da CHP'deki olaylı PM toplantısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

CHP Parti Meclisi toplantısında tansiyon yükseldi! Mersin Milletvekili, Ali Mahir Başarır’a bağırıp salonu terk etti

31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala hem Cumhur İttifakı hem de muhalefet kanadında aday belirleme süreci devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından "değişim" kriziyle çalkalanan, yerel seçimler için aday belirleme sürecinde de çalkantılı bir dönemden geçen CHP'de yeni bir skandal daha patlak verdi.

PARTİ MECLİSİ TOPLANTISINDA TANSİYON YÜKSELDİ

CHP'de yerel seçimde yarışacak bazı adayların belirlendiği Parti Meclisi (PM) toplantısında gergin anlar yaşandı. Mersin adaylarının belirlenmesi sırasında kavga çıktığı bildirilirken, bağrışma sesleri koridorlarda yankılandı.

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ALİ MAHİR BAŞARIR'A BAĞIRIP SALONU TERK ETTİ!

CHP Mersin Milletvekili Ufuk Çakır, Mersin Mezitli'de Neşet Tarhan'la devam edilmesini istedi ancak Parti Meclisi'nde bu yönde karar çıkmadı. Bu duruma sinirlenen Ufuk Çakır, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a bağırıp salonu terk etti.

Öte yandan, A Haber Muharibi İlter Yeşiltaş da CHP'deki olaylı PM toplantısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP Parti Meclisi toplantısında tansiyon yükseldi! Mersin Milletvekili, Ali Mahir Başarır'a bağırıp salonu terk etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA