CHP Parti Meclisi toplantısında tansiyon yükseldi! Mersin Milletvekili, Ali Mahir Başarır’a bağırıp salonu terk etti

31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala hem Cumhur İttifakı hem de muhalefet kanadında aday belirleme süreci devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından "değişim" kriziyle çalkalanan, yerel seçimler için aday belirleme sürecinde de çalkantılı bir dönemden geçen CHP'de yeni bir skandal daha patlak verdi.