CHP Parti Meclisi toplantısında tansiyon yükseldi | Video
CHP'de yerel seçimde yarışacak adayların belirlendiği Parti Meclisi (PM) toplantısında gergin anlar yaşandı. Toplantının yapıldığı katta bağırışmaların olduğu duyuldu. CHP Mersin Milletvekili Ufuk Çakır, Mersin Mezitli'de Neşet Tarhan'la devam edilmesini istedi ancak Parti Meclisi'nde bu yönde karar çıkmadı. Bu duruma sinirlenen Ufuk Çakır, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a bağırıp salonu terk etti. A Haber Muharibi İlter Yeşiltaş da CHP'deki olaylı PM toplantısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
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