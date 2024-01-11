CHP Parti Meclisi toplantısında gerginlik! "Yeter ulan!" diye bağırdı | Video
Cumhuriyet Halk Partisi’nde aday belirlemek için toplanan Parti Meclisi (PM) toplantısında gerginlik yaşandı.
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