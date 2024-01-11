CHP Parti Meclisi toplantısında gerginlik! "Yeter ulan!" diye bağırdı | Video 11.01.2024 | 06:13 Cumhuriyet Halk Partisi’nde aday belirlemek için toplanan Parti Meclisi (PM) toplantısında gerginlik yaşandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin Genel Merkez binasında başkanlık ettiği Parti Meclisi toplantısı 20.30 sıralarında başladı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde partiden gösterilecek adayların belirlenmesi için gerçekleştirilen toplantının devam ettiği sırada salon önünde gerçekleşen bağrışmalar gerginliğe neden oldu. Yaşanan gerginlik sırasında ise "Yeter ulan" sesleri duyuldu.