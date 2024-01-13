SON DAKİKA | İşte teröristlerin vurulma anı! Sızma girişimi engellendi: 9 terörist öldürüldü

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarını hem havadan hem de karadan aralıksız sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı son olarak 9 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
SIZMA GİRİŞİMİNE DARBE
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişiminini önlendiği ve 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı;
Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
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ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 32 OLU
Dün geceden beri devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 32'ye yükseldi.
29 TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerindeki terörist hedeflerine 13 Ocak 2024 saat 00.30'da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan 29 hedef imha edilmiştir" denildi.
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