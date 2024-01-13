Son Dakika: MİT'ten PKK'ya Irak'ta operasyon... 160 km derinlikte etkisiz hale getirildi | Video

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT tarafından yakın takibe alınan terörist Faik Aydın'ın Avrupa'da terörist faaliyet içinde olduğu tespit edildi.

Teröristin, Irak'a geçmesinin ardından Süleymaniye'de yerel halk üzerinde örgüte destek ve katılım için baskı yaptığı öğrenildi. Örgüt içerisinde kritik bir role sahip olduğu belirlenen terörist için operasyon kararı alındı.

Terörist Aydın'ın faaliyetlerinin sonlandırılması için saha ajanlarının da katılımıyla hassas bir çalışma gerçekleştirildi. Uygun zaman ve koşulların oluşmasıyla, Türkiye'nin 160 kilometre ötesinde Irak'ta düzenlenen operasyonda "Renas Raperin" kod adlı Faik Aydın etkisiz hale getirildi.