Video Haber Son Dakika: MİT'ten PKK'ya Irak'ta operasyon... 160 km derinlikte etkisiz hale getirildi | Video
Son Dakika: MİT'ten PKK'ya Irak'ta operasyon... 160 km derinlikte etkisiz hale getirildi | Video

Son Dakika: MİT'ten PKK'ya Irak'ta operasyon... 160 km derinlikte etkisiz hale getirildi | Video

13.01.2024 | 09:48

Son dakika haberi: MİT, terör örgütü PKK/KCK'ya Avrupa'dan eleman temin eden terörist Faik Aydın'ı, Irak sınırından yaklaşık 160 kilometre derinlikte düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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