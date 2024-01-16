Sanatçı Orhan Aydın, Lütfü Savaş’a ateş püskürdü

Ama belediye nerede, yok. Niye koordinasyonun içinde yoksunuz? Niye, çünkü sizden olmayanları düşman görmek gibi bir geleneğin içinden geliyorsunuz. 11 ay sonra belediye tarafından evlerine su faturaları gönderilen Hatay halkı mı yeniden oy verecek? Beni bağışlasınlar CHP'li dostlar, seçim tamamıyla yanlıştır. Geleceğimizi karartır. Bu ülkenin kurucu partisi olduğunu söyleyen orada belediye başkanlığı yapan beyefendi neredesin? CHP'nin tekrar bu zatı belediye başkan adayı olarak göstermesini kabul edemiyor, kabullenemiyorum."

Hataylıların ‘Lütfü Savaş’ tepkisi sürüyor! “Ne depremde ne yangında yanımızda olmayanı istemiyoruz”

CHP’li Lütfü Savaş’ın adaylığına depremzedelerden tepki! “Hatay’daki yıkımdan birinci derecede sorumlu..”