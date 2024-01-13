Hataylıların ‘Lütfü Savaş’ tepkisi sürüyor! “Ne depremde ne yangında yanımızda olmayanı istemiyoruz”

MAHKEME SONUÇLANDI, GÜVENLİ YAPILAR YAPILACAK

Hatay'ın Antakya ilçesi Ak Partili Belediye Başkanı İzzetin Yılmaz da, 2019'da Emek Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün engellenmesi hakkında SABAH'a konuştu: "O tarihte kentsel dönüşüm engellenmeseydi can kayıplarımız bu kadar olmazdı. Söz konusu bölgede 492 konut yapılacaktı. Ama Lütfü Savaş ve CHP'nin ilçe belediye başkan adayı Hikmet Hatunoğlu, 'Kentsel dönüşüme hayır!' mitingi yaparak, davalar açarak insanların güvenli evlere girmelerini engellediler. Kentsel dönüşüm olsaydı, yaklaşık 2 bin 500 kişi sağlam evlerde olacaktı ve bu kadar çok can kaybı yaşanmayacaktı. Onların tüm engellemelerine rağmen Mahkeme sonuçlandı, şimdi ihaleler yapıldı ve TOKİ tarafından güvenli konutlar için çalışmalara başlandı. Ayrıca Amanos eteklerinde de kalıcı konutlar hızla yükseliyor" diye konuştu.