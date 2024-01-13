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Haberler Galeri Hataylıların ‘Lütfü Savaş’ tepkisi sürüyor! “Ne depremde ne yangında yanımızda olmayanı istemiyoruz”
Giriş Tarihi: 13.01.2024 06:45 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 06:46

Hataylıların ‘Lütfü Savaş’ tepkisi sürüyor! “Ne depremde ne yangında yanımızda olmayanı istemiyoruz”

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Emek mahallesinde kentsel dönüşüme karşı çıkan ve mitingler düzenleyen CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın tekrar Hatay'da başkan adayı gösterilmesine yönelik tepkiler devam ediyor. Depremde 11 yakınını kaydeden AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da Lütfü Savaş'ın tekrar aday gösterilmesine tepki gösterdi: "Kendisi ne depremde, ne orman yangılarında yani hiçbir yerde yoktu. Kentsel dönüşüme karşı çıkan, oradaki yeni yapılacak evlere engel olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan bir insandır." Söz konusu yıkımın yaşandığı Emek mahallesinin bağlı olduğu Antakya Belediye Başkanı Ak Partili İzzettin Yılmaz ise "Bölgede 492 konut yapılacaktı. Ama Lütfü Savaş ve CHP'li isimler 'Kentsel dönüşeme hayır!' mitingi yaparak insanların güvenli evlere girmelerini engellediler" dedi. Yaklaşık 15 bin nüfuslu Emek Mahallesi muhtarı Celal Sarı da depremde özellikle kentsel dönüşüm yapılması gereken ancak yapılamayan eski binalarda çok yıkım yaşandığını belirterek, "Mahallemizde yaklaşık 2 binden fazla insan hayatını kaybetti. Eğer kentsel dönüşüm engellenmemiş olsaydı burada can kaybımız bu kadar olmazdı" dedi.

MURAT KARAMAN
Hataylıların ‘Lütfü Savaş’ tepkisi sürüyor! “Ne depremde ne yangında yanımızda olmayanı istemiyoruz”

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da yıllar önce devlet eliyle riskli bölgelerde kentsel dönüşüm yapılmak istenmiş, ancak CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş buna karşı çıkmıştı. Savaş 2019'daki yerel seçimlerde vatandaşlara kentsel dönüşüm projelerinin faydalarını anlatmak yerine, proje karşıtı miting düzenledi.
Lütfü Savaş, Emek Mahallesi'nde miting düzenlemiş ve halkı kentsel dönüşüme karşı çıkmaya yönlendirmişti. CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal da dönüşüme karşı çıkan isimlerdendi.

Hataylıların ‘Lütfü Savaş’ tepkisi sürüyor! “Ne depremde ne yangında yanımızda olmayanı istemiyoruz”

BELEDİYE BAŞKANLIĞI SINIFTA KALDI
CHP'nin Lütfü Savaş'ı yeniden belediye başkan adayı göstermesinin yankıları sürüyor. Savaş'a her kesimden tepkiler çığ gibi.. Kahramanmaraşlı merkezlerde 11 yakınını kaybeden TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Hatay bir felaket yaşadı. Bu felaket ve sonrasında Lütfü Savaş hiç ortada yoktu. Daha önce orman yangınlarında da Lütfü Savaş hiç yoktu. Kentsel dönüşüme karşı çıkan, oradaki yeni yapılacak evlere engel olan bir insandır. Dolayısıyla belediye başkanlığı anlayışı sınıfta kalmıştır" dedi.

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Hataylıların ‘Lütfü Savaş’ tepkisi sürüyor! “Ne depremde ne yangında yanımızda olmayanı istemiyoruz”

31 MART'TA VATANDAŞ SAVAŞ'TAN KURTULACAKTIR
Lütfü Savaş'ın hiçbir zaman Hatay halkının yanında olmadığını ifade eden Milletvekili Yayman, "Hataylılar şunu söylüyor, 'Eğer şehrimde altyapı, su, yol, hizmet yoksa Lütfü Savaş'a da oy yok' diyor. Bir belediye başkanı kentine taş üstüne taş koymaz mı? Depremde, yangında halkın yanında olmayan biri Hataylılara ne verecek? Belediye başkanı olarak şehri dirençli hale getirmek yerine yapılacak kentsel dönüşümü engelleyen bir insandır. Emek mahallesinde yapılacak evlere engel oldu. Eğer engel olmamış olsaydı binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmeyecekti. Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ta sandıkta milletimiz gerekli cevabı verecektir ve Savaş'tan kurtulacaktır" diye konuştu

Hataylıların ‘Lütfü Savaş’ tepkisi sürüyor! “Ne depremde ne yangında yanımızda olmayanı istemiyoruz”

MAHKEME SONUÇLANDI, GÜVENLİ YAPILAR YAPILACAK
Hatay'ın Antakya ilçesi Ak Partili Belediye Başkanı İzzetin Yılmaz da, 2019'da Emek Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün engellenmesi hakkında SABAH'a konuştu: "O tarihte kentsel dönüşüm engellenmeseydi can kayıplarımız bu kadar olmazdı. Söz konusu bölgede 492 konut yapılacaktı. Ama Lütfü Savaş ve CHP'nin ilçe belediye başkan adayı Hikmet Hatunoğlu, 'Kentsel dönüşüme hayır!' mitingi yaparak, davalar açarak insanların güvenli evlere girmelerini engellediler. Kentsel dönüşüm olsaydı, yaklaşık 2 bin 500 kişi sağlam evlerde olacaktı ve bu kadar çok can kaybı yaşanmayacaktı. Onların tüm engellemelerine rağmen Mahkeme sonuçlandı, şimdi ihaleler yapıldı ve TOKİ tarafından güvenli konutlar için çalışmalara başlandı. Ayrıca Amanos eteklerinde de kalıcı konutlar hızla yükseliyor" diye konuştu.

Hataylıların ‘Lütfü Savaş’ tepkisi sürüyor! “Ne depremde ne yangında yanımızda olmayanı istemiyoruz”

MUHTAR: "2 BİN İNSAN CANINDAN OLDU"
Yaklaşık 5 yıldır 15 bin nüfuslu Emek Mahallesi muhtarlığını yapan Celal Sarı ise, "Evet Lütfü Savaş ile birlikte CHP'nin belediye başkan adayı Hikmet Hatunoğlu, mahallemizde kentsel dönüşüme hayır mitingi yaptılar. Depremde özellikle kentsel dönüşüm yapılması gereken eski binalarda çok yıkım yaşandı. Mahallemizde yaklaşık 2 binden insan hayatını kaybetti. Eğer kentsel dönüşüm engellenmemiş olsaydı bu kadar can kaybı olmazdı" şeklinde konuştu.

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