Giriş Tarihi: 13.01.2024 06:45
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
06:46
Hataylıların ‘Lütfü Savaş’ tepkisi sürüyor! “Ne depremde ne yangında yanımızda olmayanı istemiyoruz”
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Emek mahallesinde kentsel dönüşüme karşı çıkan ve mitingler düzenleyen CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın tekrar Hatay'da başkan adayı gösterilmesine yönelik tepkiler devam ediyor. Depremde 11 yakınını kaydeden AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da Lütfü Savaş'ın tekrar aday gösterilmesine tepki gösterdi: "Kendisi ne depremde, ne orman yangılarında yani hiçbir yerde yoktu. Kentsel dönüşüme karşı çıkan, oradaki yeni yapılacak evlere engel olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan bir insandır." Söz konusu yıkımın yaşandığı Emek mahallesinin bağlı olduğu Antakya Belediye Başkanı Ak Partili İzzettin Yılmaz ise "Bölgede 492 konut yapılacaktı. Ama Lütfü Savaş ve CHP'li isimler 'Kentsel dönüşeme hayır!' mitingi yaparak insanların güvenli evlere girmelerini engellediler" dedi. Yaklaşık 15 bin nüfuslu Emek Mahallesi muhtarı Celal Sarı da depremde özellikle kentsel dönüşüm yapılması gereken ancak yapılamayan eski binalarda çok yıkım yaşandığını belirterek, "Mahallemizde yaklaşık 2 binden fazla insan hayatını kaybetti. Eğer kentsel dönüşüm engellenmemiş olsaydı burada can kaybımız bu kadar olmazdı" dedi.