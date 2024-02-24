CHP İzmir’de meclis üyesi tartışması tam gaz devam ediyor! Listeye tepki gösterdi adaylıktan çekildi

FOÇA'DA İLÇE YÖNETİMİ DÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde Foça ve Menderes'ten de istifa haberleri gelmişti. CHP Foça İlçe yönetiminde 9 yönetim kurulu üyesi belediye başkan ve meclis üyesi aday listelerinin belirlenmesi sürecinde devre dışı bırakıldıklarını belirterek istifa etmişti. 15 yönetim kurulu üyesinden 9'u istifa ettiği için ilçe yönetimi düşmüştü.

ALEVİ DERNEKLERİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Menderes'te de Alevi toplumundan CHP'nin meclis üye listelerine tepki gelmişti. Alevi Kültür Derneği ve Pir Sultan Abdal Derneği üyesi yaklaşık 1000 kişi, belediye önünde basın açıklaması yaparak, yerel seçimlerde CHP'ye oy vermeyeceklerini açıklamıştı. Listede orta ve arka sıralara yazılan 3'ü Alevi 4 meclis üyesi adayı da tepki amaçlı istifa ettiğini açıklamıştı. CHP ilçe başkanlığının uzlaşı teklif Alevi yurttaşlar tarafından geri çevrilmişti.

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