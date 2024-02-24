CHP İzmir’de meclis üyesi tartışması tam gaz devam ediyor! Listeye tepki gösterdi adaylıktan çekildi

Yaklaşmakta olan yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylığı belirleme sürecinde büyük tartışmaların yaşandığı CHP İzmir'de şimdi de meclis üyesi aday listeleri tartışma yarattı.
LİSTEYE TEPKİ GÖSTERDİ İSTİFA ETTİ
Edinilen bilgiye göre CHP Konak'tan belediye meclis üyesi aday listesine giren Eşrefpaşa Hastanesi eski Başhekimi Kadir Devrim Demirel, listeye tepki göstererek meclis üyesi adaylığından istifa etti. Demirel, 19. sıradan meclis üyesi adayı gösterilmişti. Adaylıktan istifa eden diğer isim ise; 25. sıradan Konak Meclis Üyesi adayı gösterilen Orçun Altanhan oldu. Altanhan geçtiğimiz dönem meclis üyesi olarak görev yapmıştı.
FOÇA'DA İLÇE YÖNETİMİ DÜŞMÜŞTÜ
Geçtiğimiz günlerde Foça ve Menderes'ten de istifa haberleri gelmişti. CHP Foça İlçe yönetiminde 9 yönetim kurulu üyesi belediye başkan ve meclis üyesi aday listelerinin belirlenmesi sürecinde devre dışı bırakıldıklarını belirterek istifa etmişti. 15 yönetim kurulu üyesinden 9'u istifa ettiği için ilçe yönetimi düşmüştü.
ALEVİ DERNEKLERİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Menderes'te de Alevi toplumundan CHP'nin meclis üye listelerine tepki gelmişti. Alevi Kültür Derneği ve Pir Sultan Abdal Derneği üyesi yaklaşık 1000 kişi, belediye önünde basın açıklaması yaparak, yerel seçimlerde CHP'ye oy vermeyeceklerini açıklamıştı. Listede orta ve arka sıralara yazılan 3'ü Alevi 4 meclis üyesi adayı da tepki amaçlı istifa ettiğini açıklamıştı. CHP ilçe başkanlığının uzlaşı teklif Alevi yurttaşlar tarafından geri çevrilmişti.