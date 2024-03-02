Aytuğ Atıcı’dan ittifak itirafı! CHP ile DEM Parti iş birliğini açık etti: Keşke daha çok yerde yapılsa

AYTUĞ ATICI'DAN İTTİFAK İTİRAFI!

Kirli ittifaka ilişkin çarpıcı itiraf ise bu kez CHP kanadından geldi. CHP eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, partisinin DEM Parti ile açık açık ittifak yaptığını ilan etti. Esenyurt ve Akdeniz'de anlaşmaya varıldığının altını çizen Atıcı, "Keşke daha çok ittifak yapılsa" dedi.

CHP ile DEM Parti iş birliğini açık etti: Aytuğ Atıcı'dan ittifak itirafı

"KEŞKE DAHA ÇOK YERDE YAPILSA"

"Gizli bir ittifak yok. Açık açık ittifak yaptık" diyen Atıcı şunları söyledi:

"Bunun daha ötesi yok. Kent uzlaşısı çerçevesinde açık seçik herkesin gözü önünde bir ittifak yaptık. Cumhur İttifakı'nın yaptığı gibi bir ittifak yoktur ancak Esenyurt'ta, Mersin Akdeniz'de yaşanan bir iş birliğidir. Kent uzlaşısı adı altında bir iş birliğidir. Keşke daha çok yerde yapılsaydı. Bu gizli değil, bu açık seçik yapılan bir şeydir. Bunu hiç kimse gizleyemez."