Teröristbaşı Mustafa Karasu'nun talimatı sonrası eş güdümlü biçimde harekete geçen DEM Eş Başkanları ve Özgür Özel yönetimi 31 Mart Yerel Seçimleri için 'Kandil Uzlaşısı' parolasını belirledi. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde skandal 'Kürdistan' sözleri ortaya çıkan Ahmet Özer'i aday gösteren CHP/DEM Ankara ile İstanbul'un Esenyurt, Mersin'in Akdeniz ve Toroslar ilçesinde de anlaştıklarını duyurdu.
31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, toplumun sinir uçlarını hedef alan açıklamalar yapan DEM yönetimi Kandil'den aldığı talimat çerçevesinde 'Kürdistan' söylemlerini artırdı.
TERÖRLE MÜCADELEDEN RAHATSIZLIĞINI İLAN ETTİ!
Son olarak; DEM Parti Adıyaman'da miting düzenledi. DEM Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadeleye yönelik 'Teröristan' sözlerinden duyduğu rahatsızlığını ilan etti. Hatimoğulları, "Kürdistan coğrafyası hakikattir Erdoğan. Orası Teröristan değildir. Tecrit hakikattir Erdoğan. İnsanlık dışıdır." dedi.
Başkan Erdoğan 'Teröristan' dedi: Ses DEM'den geldi! CHP'nin ittifak ortağından skandal 'Kürdistan' çıkışı | VİDEOHABER
KARASU'DAN KENT UZLAŞISINA ÖVGÜ
Terör elebaşı Mustafa Karasu DEM Parti-CHP işbirliğine övgüler diziyor. Yerel seçimlerin genel seçimlerden daha önemli olduğunu belirten Mustafa Karasu; "Kayyumları da götürmeli.'Yeni belediyeler de kazanacağız' diyorlar. Böyle yapacaklar doğrusu budur. Bu yönüyle çalışmalar yapılıyor. Kürtler yerel seçimi önemsiyor. Kürtler için yerel seçim, genel seçimden daha önemli. Kürtlerin bir özgürlük sorunu var. Kendi kendini yönetme sorunu var. Kendi değerlerine sahiplenme sorunu var. En başta da kendisine sahiplenme sorunu var. Bu bakımdan yerel yönetimler Kürtler için çok çok önemlidir. Bu nedenle zaten Kürtler önemli görüyor. Yoksa Meclis'e de grup kurma, orada da siyaset yapma önemlidir. Bunlar zaten oluyor, gerçekleşiyor ama Kürtler için yerel yönetimler, belediyeler daha da önemli. Doğrudan kendi toplumunu, kendi coğrafyasını ilgilendirir, kendi insanını ilgilendiriyor. Kendi toplumuyla iç içe siyaset yapacağı bir yerdir. Bu bakımdan yerel yönetimler önemlidir" demişti.
PKK ELEBAŞI MUSTAFA KARASU'DAN DEM VE CHP'YE İTTİFAK MESAJI
PKK terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu da yerel seçim öncesi DEM Parti ve CHP'ye 'İttifakı bozmayın' mesajı vermişti. Karasu, "Kürt halkı açısından Türkiye demokrasi güçleriyle ittifak içinde olmak çok önemli. Kürt sorununun çözümünün buradan geçtiği bilinmeli. Her yerde Kürtler demokrasi güçleriyle, sosyalist güçlerle hep ittifak kurdu. Yakın zamanda Emek ve Özgürlük İttifakı kuruldu. Bunlar önemlidir. Bunlara sahip çıkmak lazım." ifadelerini kullanmıştı.