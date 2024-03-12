Başkan Erdoğan 'Teröristan' dedi: Ses DEM'den geldi! CHP'nin ittifak ortağından skandal 'Kürdistan' çıkışı | VİDEOHABER

Türkiye, 31 Mart Yerel Seçimlerine CHP/DEM/Kandil'in kirli ittifakı ile giriyor. Kamuyonun gündemine oturan ve büyük tepkisini çeken işbirliğine ise teröristbaşı Mustafa Karasu'nun talimatıyla 'Kent Uzlaşısı' adı verildi. Vatandaşın 'Kandil Uzlaşısı' olarak nitelendirdiği bu ortaklık sonrası skandal açıklamalarını hızlandıran DEM yönetimi Adıyaman'daki mitinginde skandal 'Kürdistan' çıkışında bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadeleye atıfta bulunarak yaptığı 'Teröristan' sözleri üzerinden Tülay Hatimoğulları, "Kürdistan coğrafyası hakikattir Erdoğan. Orası Teröristan değildir. Tecrit hakikattir." dedi.