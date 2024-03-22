CHP’li belediye asansörünü koymadığı unuttukları üstgeçidi 14 ay sonra açtılar

Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu'ndaki öğrencilerin karşıdan karşıya geçerken kazaların yaşandığı Mithat Özsan Bulvarı'na Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından üst geçit yapılması kararlaştırıldı.

Üst geçidin ihalesini 8 milyon 461 TL ile Adanalı yüklenici firma kazandı. 17 Ocak 2023'te Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Öğrencilerimizin güvenliği her şeyden önemlidir" diyerek üst geçidin temelini attı.

Ancak 30 metre uzunluğundaki üst geçit zamanında bitirilemediği gibi projede asansörü koymayı unuttukları için üst geçidin demirleri geçtiğimiz Ekim ayında söküldü.

Adeta "Yapboza" dönen üst geçit tam 14 ay sonra tamamlandı ve önceki gün Başkan Karalar öğrencilerle birlikte köprüyü açtı.

YOL YAPTILAR RÖGARI UNUTTULAR

CHP'li belediye hizmet yapmaya çalışırken unutkanlıklarıyla adeta "bu kadarına pes" dedirtiyor. Kentin en işlek caddesi Gazipaşa Bulvarı'nda bir kilometrelik asfalt çalışması yapan belediye ekipleri yağmur sularının tahliyesi için rögarı koymayı unutmuşlardı. Ekipler unuttukları üç noktayı kırıp unuttukları rögarı koymuşlardı.