Haberler Yaşam Haberleri CHP’li belediye 6 aydır bir üst geçidi yapamadı
Giriş Tarihi: 30.7.2023 14:02 Son Güncelleme: 30.7.2023 14:08

CHP’li belediye 6 aydır bir üst geçidi yapamadı

Bir kreşi 10 belediye başkanına açtıran ve daha önce hizmete giren parkları ikinci kez açan CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar skandallarına bir yenisini daha ekledi. Üniversite öğrencilerinin yaya güvenliğinin sağlanması için Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu’nun bulunduğu bulvara 6 ay önce temeli atılan üst geçit bir türlü bitirilemedi. Bitirilemediği gibi üst geçidin bir bölümünün demirlerinin ise söküldüğü SABAH muhabiri tarafından görüntülendi. Hizmete girmesi beklenirken üst geçidin söküldüğünü gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Belediyenin 8 milyon 641 milyon TL ile ihaleyi kazanan ve işi yapan yüklenici firmaya parasını ödemediği, bu yüzden de üst geçidin söküldüğü iddia ediliyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
CHP’li belediye 6 aydır bir üst geçidi yapamadı

Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu'ndaki öğrencilerin karşıdan karşıya geçerken kazaların yaşandığı Mithat Özsan Bulvarı'na Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından üst geçit yapılması kararlaştırıldı. Üst geçidin ihalesini 18 milyon 461 TL ile Adanalı yüklenici firma kazandı. 17 Ocak'ta Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Öğrencilerimizin güvenliği her şeyden önemlidir" diyerek üst geçidin temelini attı. Başkan Karalar yaklaşık 30 metre uzunluğundaki üst geçidi 6 ayda bitiremedi.

O KOLTUKTA OTURMAYIN

Aradan 6 ay geçmesine rağmen üst geçit tamamlanamadığı gibi bugüne kadar yapılan geçidin malzemeleri ise tek tek sökülmeye başlandı. Üst geçidin malzemelerinin söküldüğünü gören vatandaşlar, "Biz üst geçidin bitirilmesini beklerken malzemelerinin söküldüğünü görünce şok olduk. Bir üst geçit 6 ayda nasıl tamamlanmaz? Belediye olarak bir üst geçidi yapamıyorsanız o koltukta oturmayın, bırakın gidin. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de yapamadı ama Cumhurbaşkanımız devreye girince Adanalı muhteşem bir köprüyü kazandırıldı" dediler.

PARASI ÖDENMEDİ İDDİASI

Belediyenin 8 milyon 641 milyon TL ile ihaleyi kazanan ve işi yapan yüklenici firmaya parasını ödemediği, bu yüzden de üst geçidin söküldüğü iddialar arasında. SABAH'ın görüştüğü yüklenici firmanın bir sorumlusu köprünün bir ay içinde teslim edileceğini, diğer bir sorumlusu ise projenin değiştirildiğini iddia etti.

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CHP’li belediye 6 aydır bir üst geçidi yapamadı
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