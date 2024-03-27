CHP’li belediyeler sıfırı tüketti! Narlıdere Çiğli ve Buca’da maaş krizi patlak verdi

Gıda alacaklarımız yatırılmamış, maaşlarımızdan kesilen icralar, nafakalar ve BES ödemeleri yapılmamış ve kadrolu işçi arkadaşlarımızın geriye dönük ikramiyeleri verilmemişken işveren tarafından bu akşam düzenlenecek olan iftar yemeğine davet edilmekteyiz. Sendika yönetimi olarak bu yemeğe katılmayı uygun bulmuyoruz. Yaşadığımız sorunlara hiç bir çözüm üretilmemişken, bizler evimize ekmek götüremeyecek bir durumdayken belediye bütçesinin sorumsuz bir şekilde harcanmasını hem sizlerin temsilcileri, hem de Buca Belediyesinin emekçileri olarak asla kabul etmiyoruz! Ve düzenlenen bu yemeğe katılmayı uygun bulmuyoruz.Buca Belediyesi emekçileri olarak dayanacak gücümüz, bekleyecek sabrımız kalmamıştır! 28 Mart Perşembe günü mesai bitimine kadar alacaklarımız ödenmezse yaşadığımız sorunları tüm kamuoyuyla paylaşacağımızı bildirir, saygılar sunarız." ifadelerine yer verildi. Şimdi tüm gözler maaş krizi yaşanan Narlıdere, Çiğli ve Buca Belediyelerine çevrildi. Belediye başkanlarının çalışanların hakkını yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart akşamına kadar yatırıp yatırmayacağı merak konusu oldu.

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