SON DAKİKA: SGK’ya en borçlu belediye Ankara! Bakan Işıkhan: Prim borçlarını dahi ödeyemiyorlar

SGK'YA EN BORÇLU BELEDİYE ANKARA

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, "Şu anda Türkiye genelinde, Sosyal Güvenlik Kurumu'na en çok borçlu olan 5 belediyenin tamamı CHP belediyelerine aittir. Ankara Büyükşehir Belediyesi, şirketleriyle birlikte SGK'ya olan borçlarıyla öne çıkıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi prim borçlarını dahi ödeyemez durumda. 5 yıl önce 200 milyon olan borç bugün 4,5 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin prim borcu, son 5 yılda 20 kat artmıştır. Bu durum, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iflasın eşiğinde olduğunu göstermektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li belediyeler de benzer durumdadır. Bu borçlar, belediyelerin öncelikli olarak devlete ödemesi gereken belediye işçilerinin sigorta prim borçlarıdır." şeklinde konuştu.

HAKAN HAN ÖZCAN DAHA ÖNCE ORTAYA ÇIKARMIŞTI

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yerel seçimler öncesi Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, ABB iştiraki olan şirketlerde çalışan personelin hak edişlerini ayırmadığı, ihbar tazminatlarına göz diktiği, SGK ve vergi borçlarını bile ödeyemediğini ortaya çıkarmıştı. Yavaş'ın beceriksizliğini her fırsatta dile getiren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı Sayıştay Raporları da doğrulamıştı