Son dakika: "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" diyen İBB çalışanı Evren Barış Yavuz gözaltına alındı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen başlattığı soruşturma kapsamında söz konusu yazıyı kaleme aldığı belirtilen Evren Barış Yavuz hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başsavcılığın talimatı doğrultusunda Yavuz'u gözaltına aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Evren Barış Yavuz isimli kişi tarafından yazılıp sosyal medya platformlarında yayınlanan "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazısını incelemiş, yazı içeriğinde "suç işlemeye tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçları kapsamında söz ve beyanlara yer verildiğini tespit etmişti. Başsavcılık, yazıyı yazan Yavuz, yayınlayan şüpheli ve şüpheliler hakkında re'sen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma, Yavuz ve yazıyı yayınlayanlar hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yürütülüyor.

BAYKAR'A İFTİRA ATIP GELEN TEPKİLER ÜZERİNE HESABINI KAPATMIŞTI

Gözaltına alınan Yavuz, "Selçuk Bayraktar ve Baykar grubunun İsrail'e jet yakıtı sattığı iftiralarını ortaya attıktan sonra gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapatıp izini kaybettirmişti.

KAZANILAN TAZMİNAT GAZZE'YE YARDIM OLARAK GÖNDERİLECEK

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İsrail'e jet yakıtı satıldığı iddialarına çok sert tepki göstererek yalanlamış, yargıya taşıyacaklarını ifade etmişti. Bayraktar, kazanılan tazminatın Gazze'ye yardım olarak gönderileceğini söylemişti.

İsrail’in jet yakıtlarının Türkiye’den gittiği iddiasına yalanlama

Baykar'dan çirkin iftiralara net yanıt: Tek faaliyet alanımız İHA teknolojilerinin milli olarak üretimidir!

O yazıya jet soruşturma