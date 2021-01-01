Akıncı aksiyon dolu sahneleriyle tüm Türkiye'yi Atv ekranlarına kilitlendi!

Atv'de ekran macerası başlayan 'Akıncı' sosyal medyaya damga vurdu. Akıncı daha ilk dakikalarında sosyal medyada gündem oldu.

Akıncı, seyircisine böyle merhaba dedi…

Sultan Fatih'in, Turhan oğlu Ömer Bey'e hediyesi... Akıncı 1. bölüm böyle başladı! | Video

Köklerini Osmanlı tarihinden alan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan Akıncı, aksiyon sahneleriyle gece damga vurdu.

"BEN NATO ÜYESİ DEĞİLİM"

Suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı'yı canlandıran Şükrü Özyıldız oyunculuğu ile herkesi hayran bıraktı.

Akıncı 1. bölüm... "Ben NATO üyesi değilim!" | Video

Akıncı'da yaşanan çatışma sahnesi geceye damga vurdu. Akıncı, terör örgütlerine silah teslimatı yapan ve İstanbul'u kana bulamaya çalışan konvoyun peşine takıldı. Türk polisine yapılan saldırının konvoyla Akıncı arasında yaşanan çatışma sahnesi izleyenlerin nefeslerini tuttuğu anlara sahne oldu.

Akıncı'ya ulaşmak için her türlü tehlikeyi göze alan gazeteci Nergis Emiroğlu'nu canlandıran Büşra Develi başarılı oyunculuğu ile herkesi büyüledi.

Akıncı 1. bölüm... Türkiye'nin kahramanı Nergis'in de kahramanı olabilecek mi? | Video

Akıncı büyük bir heyecanla izleniyor. Akıncı sosyal medyada ilgi odağı oldu.

DİKKAT ÇEKEN 20:53 MESAJI:



Akıncı'nın 1. bölümüne Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı Akıncı karakteri Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti. O anlara Akıncı'nın "Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım..." sözleri damgasını vurdu.

Saat 20.53'te (İstanbul'un Fethi'nin 600. yılı - 2053) bu sahne gösterildi

Akıncı, Fatih Sultan Mehmed Han'ın kabrini ziyaret ediyor.

Heyecanla izlenen Akıncı sosyal medyadan yorum beğeni yağmuruna tutuldu.

Akıncı 1. bölüm... "Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım!" | Video

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin kadrosunda; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu, Kaan Alakent gibi isimler bulunuyor.

Dizinin sahneleri, şimdiden sosyal medyada büyük ilgi görmeye başladı. İşte o sahnelerden biri...

Akıncı 1. bölüm... İşte çok konuşulan çatışma sahnesi | Video





FETİH SURESİNİ OKUDU...

Dizinin ilk bölümünde Akıncı'yı canlandıran Şükrü Özyıldız'ın okuduğu Fetih Suresi damga vurdu.

Terör örgütlerine silah taşıyan konvoy ile girdiği çatışmanın ardından Akıncı'nın kılıcının üzerinden Fetih Suresini okuması izleyicileri derinden etkilerken sahne sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Akıncı 1. bölüm... "Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik..." | Video



KAHRAMAN KİMDİR?

Dizinin başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı Akıncı karakterinin, tarih dersinde anlattıkları izleyicileri derinden etkiledi. Öğrencilere kahraman tanımı yapan Fatih öğretmen yani Akıncı, Atatürk'ün en önemli sözünü öğrencilerine aktardı.

Atatürk'ün 'Milli kültürümüzü muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız' sözünün kendisi için en önemli söz olduğunu söyleyen Fatih öğretmen, bu cümlenin ülkemizin nihai hedefini ortaya koyduğunu belirtti.

Fatih Sultan Mehmet'in tahta çıkışını, hayallerini ve başarılarını anlatan Akıncı'nın sözleri izleyicileri ekran başına kilitledi.

İşte Akıncı'nın çok konuşulan Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet sahnesi! Akıncı 1. bölüm | Video



"AKINCI'YI GÖRDÜK"

Atv'nin yeni dizisi Akıncı yayınlanan fragmanlarıyla daha başlamadan büyük ilgi görmüştü. Beklenen gün geldi. Akıncı 1. bölüm ile bu akşam izleyiciyle buluştu. Dizinin sahneleri, şimdiden sosyal medyada büyük ilgi görmeye başladı. İşte o sahnelerden biri...

Akıncı 1. bölüm... "Akıncı'yı gördük." | Video



AKINCI'NIN SOLUK KESEN ANTRENMANI

Akıncı 1. bölüm... Akıncı'nın soluk kesen antrenmanı | Video