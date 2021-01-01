Akıncı 1. bölüm... İşte çok konuşulan çatışma sahnesi | Video
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'Bu Benim Masalım' tanıtım fragmanı yayınlandı. 27.12.2020 | 17:55
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Maraşlı 1. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 25.12.2020 | 14:23
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Atv'nin yeni dizisi Akıncı yayınlanan fragmanlarıyla daha başlamadan büyük ilgi görmüştü. Beklenen gün geldi. Akıncı 1. bölüm ile bu akşam izleyiciyle buluştu. Dizinin sahneleri, şimdiden sosyal medyada büyük ilgi görmeye başladı. İşte o sahnelerden biri...