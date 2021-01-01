Video Medya Akıncı 1. bölüm... İşte çok konuşulan çatışma sahnesi | Video

Akıncı 1. bölüm... İşte çok konuşulan çatışma sahnesi | Video

Akıncı 1. bölüm... İşte çok konuşulan çatışma sahnesi | Video
01.01.2021 | 21:20

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Atv'nin yeni dizisi Akıncı yayınlanan fragmanlarıyla daha başlamadan büyük ilgi görmüştü. Beklenen gün geldi. Akıncı 1. bölüm ile bu akşam izleyiciyle buluştu. Dizinin sahneleri, şimdiden sosyal medyada büyük ilgi görmeye başladı. İşte o sahnelerden biri...

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