Video Medya Akıncı 1. bölüm... "Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik..." | Video

Akıncı 1. bölüm... "Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik..." | Video

Akıncı 1. bölüm...
01.01.2021 | 21:15

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Atv'nin yeni dizisi Akıncı yayınlanan fragmanlarıyla daha başlamadan büyük ilgi görmüştü. Beklenen gün geldi. Akıncı 1. bölüm ile bu akşam izleyiciyle buluştu. Dizinin sahneleri, şimdiden sosyal medyada büyük ilgi görmeye başladı. İşte o sahnelerden biri...

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