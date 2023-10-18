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Giriş Tarihi: 18.10.2023 06:28 Son Güncelleme: 18.10.2023 07:21

En cimri baba! Meğer Metin Akpınar kızlarına 500'er lira göndermiş

Magazin gündemine bomba gibi düşen Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi ses getirmişti. Metin Akpınar'ın evlilik dışı çocuklarının olduğu Duygu Nebioğlu isimli genç kadının sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıkmıştı. Metin Akpınar'ın babası olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanan Duygu Nebioğlu yaşadıklarını anlatmıştı. Metin Akpınar tek gecelik bir ilişkiden dünyaya geldikleri kızlarından haberdar olmadığını söylese de, Duygu Nebioğlu son olarak katıldığı bir programda babası hakkında sert sözler sarfetmişti. Son olarak yeni iddia ortayı karıştırdı. GÜNAYDIN yazarı Ömer Karahan yazdı...

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
En cimri baba! Meğer Metin Akpınar kızlarına 500’er lira göndermiş

Türkiye günlerdir bu konuyu konuşuyor. Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızlarının olduğu ortaya çıkınca ortalık karıştı. Kızlarından Duygu Nebioğlu'nun mahkeme kararı sonrası yaptığı açıklama, günlerce gündemi meşgul edecek olayın fitilini ateşledi: "Hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağrına basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım."

İNSANIN İÇİ ACIYOR
İlerleyen dönemde Akpınar "Durumu bilmiyordum. Özür dilerim" dedi. Ancak aslında bu durumu 14 yıldır bildiği ortaya çıktı. Ardından Akpınar, "Eşimden ve milletimden özür diliyorum" dedi.

Ancak Akpınar'ın durumu daha önceden eşine anlattığı, hatta çiftin çocuklara sus payı olarak aylık 500'er lira gönderdiği iddia edildi. Tamam Metin Akpınar'ın elinin sıkı olduğu sanat çevrelerinde bilinir ama bu kadarına da pes!

Nereden baksanız Metin Akpınar'ı haksız çıkaracak, nereden baksanız elinizde kalacak bir olay. Bu arada Akpınar'ın eşinin iki çocuğa iyi davranmadığı "Gel bakalım sen, neden Metin Abi'nin üzerinden prim yapıyorsun. Git ananın yanına" diye tepki gösterdiği de ortaya çıktı.

Bunca olaydan sonra bir baba olarak içim acıdı. Onlar, istenmeyen çocuklar bile olsa, senin kanını taşıyor. Bir kaçamak yaşamışsın ve bir bedel ödemen lazım. Yıllarca yetimhanede kalmış, başkaları tarafından büyütülmüş bu çocukların bir başını okşar, onlardan özür diler insan değil mi? Ama nerede?

Böyle durumlar için kullanılan bir söz vardır: İskele babası! Peki nedir iskele babası? Sözlükte iskele babası 'Kıyıya yanaşan gemileri bağlamak için rıhtıma konmuş dökme demirden ya da betondan silindir' diye tanımlanır. Argoda ise çocuklarına karşı babalık görevini, sorumluluğunu yerine getirmeyen kimseler için alay yollu kullanılır. Diyeceğim bu kadar, söz savunmanın.

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En cimri baba! Meğer Metin Akpınar kızlarına 500'er lira göndermiş
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