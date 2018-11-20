Rüyada başörtüsü görmek ne anlama gelir?

Hanımın kocasıdır. Başörtüsünün genişliği kocasının müsamahasına ve iyiliğine; sıkılığı, malının çokluğuna; beyazlığı da kocanın din ve rütbesine işaret eder.

Başörtüsü siyah ve eski olsa, kocasının fakir ve zihni kapasitesinin az olduğuna işaret eder. Bir kadının başında eşarp yerine bir kumaş veya elbise görse, düşmanlarından kocasına erişecek zarar veya aralarının soğutulmak istenmesidir.

Başörtüsünde meydana gelecek bir kötülük, kadının kocasına erişecek musibet ve kederdir. Eğer kadının kocası yoksa, meydana gelecek zarar malına veya onun işlerine bakan amcası, kardeşi gibi birilerine gelecek demektir.

Başörtüsünü bir topluluk içinde açtığını gören kadın,utanma ve hayasını kaybedeceği bir musibete uğrar. Bir kadın başörtüsünün başından gittiğini görürse,kocasından ayrılır. Başörtüsü yine başına gelse kocası ona geri döner.