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Rüyada kadın görmek ne anlama gelir?
Rüyada kadın görmek ne anlama gelir? Devamı

Kadın dünyanın kendisidir. İhtiyar bir kadın para ve maldır. İhtiyar bir kadınla yattığını gören ondan bir şey alır veya ihtiyar bir kadının kendisine doğru geldiğini gören, kolay kazanılacak dünyalığa kavuşur. Kendisi de dünyaya meyleder.

Çirkin ve ihtiyar bir kadının kendisinden yüz çevirdiğini ve uzaklaştığını gören, fakir düşer ve ahiret hayatına meyleder. Güzel kadın fakir için para ve rızık, zengin fitnedir. Bir kadınla çekişmek de malda noksanlıktır. Güzel bir kadını öpen, zevk yolunda malını çarçur eder. Bir kadının kendisini öptüğünü gören, mala kavuşur. Kısacası kadın, dünyanın kendisidir. Tanınmayan kadın daima tanınan kadından makbuldür.

Yabancı bir kadını öpmek: Kıymetli bir eşyanın kaybolacağına,

Yaşlı bir kadınla şakalaşmak:Dünya mallarından tahminlerin üstünde faydalanmaya,

Genç karınızı ihtiyarlamış görmek: Keder ve hüzne işarettir. Tam zıttı olursa, bereket ve bol kazanç anlamına gelir.

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