Gelin makyajI 2019 sonbahar trendleri

Buğulu bakışlar: Kahve tonlarında göz makyajı

Sonbahara ve de gözlere en çok yakışan renklerden biri, kahverengi... Size buğulu bakışlar kazandıracak olan bu renk göz makyajını, aslında sadece 2019 sonbaharına ithaf etmek doğru olmaz. Her sene trend olan bu makyajı gelin adayları da düğünlerinde sıkça kullanıyor. Bu sene moda olan grafik far makyajını da kahverengi tonlarında yaptırarak etkileyici bakışlar elde edebileceğiniz gibi, trendleri takip eden modern bir gelin profili oluşturabilirsiniz. İster grafikli ister normal, her ikisi de gelin makyajı için vazgeçilmez olacak!