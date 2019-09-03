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makyajI trendleri

2019 yaz düğünleri geride bıraktığımıza göre, sıra sonbahar için hazırlık yapan gelin adaylarına geldi! 2019 sonbahar mevsiminde evlenecek olan gelinlere makyaj stillerini belirleyecek ve ilham verecek trend listesi hazırladık.

Giriş Tarihi: 03.09.2019 15:18 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 15:31
Gelin makyajI 2019 sonbahar trendleri

sezonu henüz bitmedi! Bu yıl sonbaharda evlenecek olan adaylarımız için stillerini oluşturacak, 2019 trendlerini bir araya getirdik. Geçen sene olduğu gibi bu yılda da makyajda doğal ve sade makyaj modelleri dikkatimizi çekiyor. Göz makyajında daha yumuşak renkler, dudaklarda ise parlak dokunuşlar ön plana çıkıyor. İşte 2019 sonbahar gelin makyajı trendleri...

Gelin makyajI 2019 sonbahar trendleri

Sağlıklı ve canlı bir görünüm elde edin!

makyajında cildinizin mat ve solgun görünmesi yerine daha canlı ve sağlıklı görünümlere yön vermeyi unutmayın. Bunun için fondötenin içine birkaç damla aydınlatıcı ekleyebilirsiniz. Bu yöntem fondötenin daha ışıltılı olmasını ve gün boyu doğal ve sağlıklı bir ışıldama yaratacaktır.

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Gelin makyajI 2019 sonbahar trendleri

olarak ise mutlaka pembe allık kullanmanızı öneririz. Pembe allık sayesinde yanaklarınız daha doğal ve sade görünecek. Sade makyajı modellerine baktığında bol bol pembe allık kullanıldığını göreceksin. Allığınızı yanaklarınızın tam ortasından saç diplerine doğru uygulatmayı unutmayın.

Gelin makyajI 2019 sonbahar trendleri

Buğulu bakışlar: Kahve tonlarında göz makyajı

Sonbahara ve de gözlere en çok yakışan renklerden biri, kahverengi... Size buğulu bakışlar kazandıracak olan bu renk göz makyajını, aslında sadece sonbaharına ithaf etmek doğru olmaz. Her sene olan bu makyajı adayları da düğünlerinde sıkça kullanıyor. Bu sene olan grafik far makyajını da kahverengi tonlarında yaptırarak etkileyici bakışlar elde edebileceğiniz gibi, trendleri takip eden modern bir gelin profili oluşturabilirsiniz. İster grafikli ister normal, her ikisi de için vazgeçilmez olacak!

Gelin makyajI 2019 sonbahar trendleri

Mutlaka aydınlatıcı kullanın!

makyajının en önemli adımlarından biri aydınlatıcıdır. Gece boyu enerjik ve ışıl ışıl görünmek için aydınlatıcınızı bu geceye özel biraz tık daha yoğun uygulatmayı unutmayın.

Gelin makyajI 2019 sonbahar trendleri

Peki aydınlatıcınızı nerelere sürmelisiniz?

Aydınlatıcıyı yüzünüzün yüksek bölgelerine uygulatmalısınız. Elmacık kemiklerinizden başlayarak kaş kemiğinize doğru C şeklinde aydınlatıcınızı uygulatın. Burun ucuna da hafifçe aydınlatıcı dokundurmayı unutmayın. Gözlerinizi daha belirgin göstermek için göz pınarına, kaşlarınızı daha kalkık göstermek için de kaş altına hafifçe aydınlatıcını uygulayın. Dudaklarınızın daha dolgun görünmesini istersen üst dudağının ortasındaki çukur bölgeye de aydınlatıcı sürmeyi unutmayın.

Gelin makyajI 2019 sonbahar trendleri

Strobing tekniği ile ışıltı saçın!

Öncelikle ¨Strobing nedir? sorusuna bir açıklık getirelim. Strobing yüzünüzde ışığın doğal bir şekilde vurgulandığı alanları aydınlatıcı yani yardımı ile daha da güçlendirerek, doğal, aydınlık ama nemli bir cilt görünümü elde etmek için kullanılan bir tekniğidir. Düğününüz de gecenin yıldızı siz olduğuna göre, ışıl ışıl parlamak en doğal hakkınız. Bu makyaj tekniği ile vurgulu elmacık kemikleri ve karakteristik bir burun görünümü elde edeceksiniz. Ayrıca ıslak görünümlü cildin de ışıklar altında parıldayarak sonbaharda yaz güneşi etkisi yaratacak.

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