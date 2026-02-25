SON DAKİKA... İstanbul’da 3 kadın kameraya böyle yakalandı! Üzerlerinden çıkanlar şaşkınlık yarattı: Tornavida, İngiliz anahtarı, lehim...

HER BİRİ HIRSIZLIKTA UZMAN 3 KADIN

Gözaltına alınan 26 kaydı olan S.A., 28 evden hırsızlık kaydı olan Z.A. ve 85 evden hırsızlık kaydı olan N.F.'nin üzerlerinde yapılan aramalarda 2 tornavida, 1 İngiliz anahtarı, 1 plastik kapı açma aparatı ve 2 lehim teli ele geçirildi.