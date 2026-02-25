Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... İstanbul'da 3 kadın kameraya böyle yakalandı! Üzerlerinden çıkanlar şaşkınlık yarattı: Tornavida, İngiliz anahtarı, lehim...
Giriş Tarihi: 25.02.2026 10:28

SON DAKİKA.. .İstanbul Maltepe'de gündüz saatlerinde girdikleri binalarda hırsızlık yapmaya çalışan 3 kadın güvenlik kamerasına yakalandı! Gözaltına alınan kadınların üzerinlerinden çıkanlar şaşkınlık yarattı: İki tornavida, İngiliz anahtarı, lehim telleri ve plastik kapı açma aparatlar...

Olay, 13 Şubat 2026'da Maltepe ilçesi Altıntepe Mahallesi Değirmen Yolu Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi.

Müştekiler Y.E. ve M.Y., hırsızlık gerçekleşmeden önce 3 şüpheli kadının binadan ayrıldığını belirterek polise başvurdu. İhbar üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelileri binadan çıkarken yakaladı.

HER BİRİ HIRSIZLIKTA UZMAN 3 KADIN

Gözaltına alınan 26 kaydı olan S.A., 28 evden hırsızlık kaydı olan Z.A. ve 85 evden hırsızlık kaydı olan N.F.'nin üzerlerinde yapılan aramalarda 2 tornavida, 1 İngiliz anahtarı, 1 plastik kapı açma aparatı ve 2 lehim teli ele geçirildi.

Çevredeki incelemelerde 3 kadının binalara girerek hırsızlık girişiminde bulundukları, ancak kapıları açamadıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan şüphelilerin ihbar yapılan binalardan birinde hırsızlık eylemi için keşif yaparken güvenlik kamerasını fark edince yüzlerini kapatıp kaçtıkları anların görüntüsüne ulaşıldı.

