Kadın kooperatiflerine e-ticarette 5 yıllık destek: Komisyon oranı yüzde 1’e düşecek

KADIN KOOPERATİFLERİNİN DİJİTAL PAZARLARDAKİ GÜCÜ ARTIRILACAK

Sağlanacak desteklerle kadın kooperatiflerinin e-ticaret kanallarına girişinin kolaylaştırılması, satış ve pazarlama kapasitelerinin geliştirilmesi ve ürünlerinin Türkiye genelinde daha geniş tüketici kitlelerine ulaştırılması hedefleniyor.

İş birliğinin, kadın kooperatiflerinin dijital dönüşümünü hızlandırmasının yanı sıra e-ticaret ekosistemindeki görünürlüklerini ve pazar paylarını artırmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı, kooperatiflerin üretim ve ticaret hayatındaki etkinliğini artırmaya ve kadın emeğini daha görünür ve güçlü hale getirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, üreten, istihdam sağlayan ve ekonomiye değer katan kadın kooperatiflerinin desteklenmeye devam edileceği vurgulandı.

Protokolün kadın kooperatiflerinin dijitalleşmesine, pazara erişimine ve e-ticaretteki rekabet gücüne katkı sağlaması bekleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör