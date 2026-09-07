Kadın kooperatiflerine e-ticarette 5 yıllık destek: Komisyon oranı yüzde 1’e düşecek

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye'nin önde gelen beş e-ticaret aracı hizmet sağlayıcısı arasında, kadın kooperatiflerinin dijital pazarlara erişimini güçlendirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.
2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında hazırlanan protokolle, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendiren kooperatiflerin e-ticaret platformlarında daha kolay yer alması ve ürünlerini daha geniş tüketici kitlelerine ulaştırması hedefleniyor.
KADIN KOOPERATİFLERİNE 5 YIL BOYUNCA E-TİCARET DESTEĞİ
"T.C. Ticaret Bakanlığı ve E-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları Arasında Kadın Kooperatiflerini E-Ticaret Yoluyla Destekleme Protokolü" kapsamında kadın kooperatiflerine çeşitli avantajlar sunulacak.
Buna göre kadın kooperatifleri, protokole taraf e-ticaret platformlarına ücretsiz kayıt olabilecek.
Kooperatiflerden alınacak komisyon oranı ise ilk 6 ay boyunca yüzde 0, sonraki 4,5 yıl boyunca ise yüzde 1 olarak uygulanacak. Böylece kadın kooperatiflerinin e-ticaret üzerinden satış yaparken karşılaştıkları maliyetlerin azaltılması amaçlanıyor.
KADIN KOOPERATİFLERİNİN ÜRÜNLERİ DAHA GÖRÜNÜR OLACAK
Protokol kapsamında yalnızca komisyon desteği sağlanmayacak. Kadın kooperatiflerinin ürünlerinin dijital platformlardaki görünürlüğünün artırılması için de çeşitli çalışmalar yürütülecek.
Bu kapsamda kooperatiflerin ürünleri, e-ticaret platformlarının ana sayfa bannerları, özel kategori alanları ve sosyal medya kampanyalarında öne çıkarılacak.
Ayrıca e-ticaret platformlarında ürünü bulunan kooperatifler için "Kooperatif Ürünleri" etiketiyle özel görünürlük alanları oluşturulacak ve özel kampanya dönemleri düzenlenecek.
KADIN KOOPERATİFLERİNİN DİJİTAL PAZARLARDAKİ GÜCÜ ARTIRILACAK
Sağlanacak desteklerle kadın kooperatiflerinin e-ticaret kanallarına girişinin kolaylaştırılması, satış ve pazarlama kapasitelerinin geliştirilmesi ve ürünlerinin Türkiye genelinde daha geniş tüketici kitlelerine ulaştırılması hedefleniyor.
İş birliğinin, kadın kooperatiflerinin dijital dönüşümünü hızlandırmasının yanı sıra e-ticaret ekosistemindeki görünürlüklerini ve pazar paylarını artırmasına katkı sağlaması bekleniyor.
Ticaret Bakanlığı, kooperatiflerin üretim ve ticaret hayatındaki etkinliğini artırmaya ve kadın emeğini daha görünür ve güçlü hale getirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, üreten, istihdam sağlayan ve ekonomiye değer katan kadın kooperatiflerinin desteklenmeye devam edileceği vurgulandı.
Protokolün kadın kooperatiflerinin dijitalleşmesine, pazara erişimine ve e-ticaretteki rekabet gücüne katkı sağlaması bekleniyor.