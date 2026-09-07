Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kadın kooperatiflerine e-ticarette 5 yıllık destek: Komisyon oranı yüzde 1'e düşecek
Giriş Tarihi: 7.09.2026 08:41

Kadın kooperatiflerine e-ticarette 5 yıllık destek: Komisyon oranı yüzde 1'e düşecek

Ticaret Bakanlığı, kadın kooperatiflerinin e-ticaret alanındaki gücünü artırmak ve dijital pazarlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla Hepsiburada, N11, PTTAVM, Pazarama ve Trendyol ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında kadın kooperatiflerine 5 yıl boyunca önemli e-ticaret avantajları sağlanacak. İşte detaylar...

Kadın kooperatiflerine e-ticarette 5 yıllık destek: Komisyon oranı yüzde 1’e düşecek
  • ABONE OL

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye'nin önde gelen beş e-ticaret aracı hizmet sağlayıcısı arasında, kadın kooperatiflerinin dijital pazarlara erişimini güçlendirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında hazırlanan protokolle, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendiren kooperatiflerin e-ticaret platformlarında daha kolay yer alması ve ürünlerini daha geniş tüketici kitlelerine ulaştırması hedefleniyor.

KADIN KOOPERATİFLERİNE 5 YIL BOYUNCA E-TİCARET DESTEĞİ

"T.C. Ticaret Bakanlığı ve E-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları Arasında Kadın Kooperatiflerini E-Ticaret Yoluyla Destekleme Protokolü" kapsamında kadın kooperatiflerine çeşitli avantajlar sunulacak.

Buna göre kadın kooperatifleri, protokole taraf e-ticaret platformlarına ücretsiz kayıt olabilecek.

Kooperatiflerden alınacak komisyon oranı ise ilk 6 ay boyunca yüzde 0, sonraki 4,5 yıl boyunca ise yüzde 1 olarak uygulanacak. Böylece kadın kooperatiflerinin e-ticaret üzerinden satış yaparken karşılaştıkları maliyetlerin azaltılması amaçlanıyor.

KADIN KOOPERATİFLERİNİN ÜRÜNLERİ DAHA GÖRÜNÜR OLACAK

Protokol kapsamında yalnızca komisyon desteği sağlanmayacak. Kadın kooperatiflerinin ürünlerinin dijital platformlardaki görünürlüğünün artırılması için de çeşitli çalışmalar yürütülecek.

Bu kapsamda kooperatiflerin ürünleri, e-ticaret platformlarının ana sayfa bannerları, özel kategori alanları ve sosyal medya kampanyalarında öne çıkarılacak.

Ayrıca e-ticaret platformlarında ürünü bulunan kooperatifler için "Kooperatif Ürünleri" etiketiyle özel görünürlük alanları oluşturulacak ve özel kampanya dönemleri düzenlenecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

KADIN KOOPERATİFLERİNİN DİJİTAL PAZARLARDAKİ GÜCÜ ARTIRILACAK

Sağlanacak desteklerle kadın kooperatiflerinin e-ticaret kanallarına girişinin kolaylaştırılması, satış ve pazarlama kapasitelerinin geliştirilmesi ve ürünlerinin Türkiye genelinde daha geniş tüketici kitlelerine ulaştırılması hedefleniyor.

İş birliğinin, kadın kooperatiflerinin dijital dönüşümünü hızlandırmasının yanı sıra e-ticaret ekosistemindeki görünürlüklerini ve pazar paylarını artırmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı, kooperatiflerin üretim ve ticaret hayatındaki etkinliğini artırmaya ve kadın emeğini daha görünür ve güçlü hale getirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, üreten, istihdam sağlayan ve ekonomiye değer katan kadın kooperatiflerinin desteklenmeye devam edileceği vurgulandı.

Protokolün kadın kooperatiflerinin dijitalleşmesine, pazara erişimine ve e-ticaretteki rekabet gücüne katkı sağlaması bekleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TİCARET BAKANLIĞI #TİCARET BAKANLIĞI #E TİCARET #KADIN #DESTEK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadın kooperatiflerine e-ticarette 5 yıllık destek: Komisyon oranı yüzde 1'e düşecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA