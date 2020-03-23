SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku! Resmen açıkladı

Fenerbahçe için flaş açıklama... Geçtiğimiz sezon Hollanda 2. Ligi ekibi NEC Nijmegen'den sarı lacivertlilere transferi gerçekleşen Ferdi Kadıoğlu hakkında Başkan Wilco van Schaik, önemli bir açıklamada bulundu.

Daha önce de Fenerbahçe'nin, Ferdi'nin bonservisini kendinlerine ödemediğini belirten yönetici, bu sözlerini yinelerken De Gelderlander'a konuştu.

NEC Nijmegen'in finansal zorluklar çektiğini ve bu parayı alma konusunda ısrar edeceklerini belirten Schaik, "Bazı kulüplerin (Fenerbahçe) ödeme ertelemesi var. Seçeneklerimizin ne olduğunu göreceğiz. Görevimiz kulübü kurtarmak. 6 Nisan'a kadar her şey durdu. Nisan'dan sonra tekrar lige başlayabiliriz. Gerekirse haftada 3 maç oynayacağız ve play-off'lar değişecek." dedi.

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