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ve 'tan ve eşi için 'geçmiş olsun' mesajı

ve kulüpleri, koronavirüs testleri pozitif çıkan Kulübü 2'nci Başkanı ve eşi için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Giriş Tarihi: 23.3.2020 14:22 ABONE OL
Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Abdurrahim Albayrak ve eşi için 'geçmiş olsun' mesajı

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş da "Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile eşi Şükran Albayrak'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Abdurrahim-Şükran Albayrak çiftinin bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, Albayrak ailesi ile Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" mesajını paylaştı.

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Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Abdurrahim Albayrak ve eşi için 'geçmiş olsun' mesajı
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