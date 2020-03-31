Roma'nın satışı ertelendi! Corona virüsü sonrası...

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, ABD'li iş insanı Dan Friedkin'e satılacaktı. Geçtiğimiz aylarda kulübün 2012 yılında beri başkanlığını yürüten Pallotta, Friedkin ile 700 milyon eurodan fazla bir bedel üzerinden anlaşmaya varmıştı.

Ancak Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyayı kasıp kavuran ve özellikle de İtalya'yı etkileyen corona virüsü salgını nedeniyle satış işlemleri sekteye uğradı. Fotomaç'ta yer alan habere göre, tarihi kulübün satışı salgının geçmesinden sonraya ertelendi.

2012'den beri İtalyan ekibinin başkanlığını yürüten Pallotta, kulüpte herhangi bir kupa kazanma başarısı gösteremedi.

Başkan, Roma'nın ikonik futbolcuları Francesco Totti ve De Rossi ile anlaşamıyordu. Efsane kaptan Totti, yöneticilere kızgın olduğu için kariyerinde formasını giydiği tek kulüpten olaylı ayrılmıştı.

Roma'da milli futbolcular Mert Çetin ve Cengiz Ünder forma giyiyor.

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