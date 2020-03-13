Cengiz Ünder ile Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu

Dünyanın 1 numaralı gündemi koronavirüs salgını. Çin'den sonra en şiddetli şekilde İtalya'da görülen virüs binden fazla insanın ölümüne sebep oldu. İtalya'da ligler ertelenirken, gözler Çizme'de futbol yaşantısını sürdüren milli isimlerde.

Juventus'ta Rugani'nin koronavirüse yakalanması sonrası, siyah-beyazlı takımda oynayan Merih Demiral bir açıklama yaparak iyi olduğunu ifade etmişti. Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun durumu da netleşti.

Milli futbolcuların durumunu yakından takip eden A Milli Takım doktoru Ufuk Şentürk, oyuncuların kulüpleriyle irtibata geçerek bilgi aldı.

Milan, tüm takıma pazartesi gününe kadar izin verdiği için Hakan Çalhanoğlu Almanya'ya ailesinin yanına gitti. Roma forması giyen Cengiz Ünder'in ise Roma'da evinden çıkmadığı ifade edildi.

Öte yandan İtalya'da tüm ligler 3 Nisan'a kadar ertelendi.