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'den örnek davranış! 65 yaş üstü...

'nin, tüm dünyayı saran corona virüsüne karşı sergilediği örnek tutum devam ediyor. Daha önce futbolcuların aralarında topladığı 5 milyon TL ile 33 bin gıda kolisi yardıma muhtaçlara dağıtılmıştı. Sarı-lacivertli kulüp bu kez 65 yaş üstü kulüp üyeleri ile sahiplerine destek kolisi dağıtımına başladı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 14.4.2020 21:53 ABONE OL
Fenerbahçe'den örnek davranış! 65 yaş üstü...

Fenerbahçe Kulübü, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 65 yaş üstü kulüp üyeleri ile kombine kart sahiplerine destek kolisi dağıtımına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp üyelerimizin yanı sıra futbol, basketbol ve voleybolda kombine kart sahibi olan tüm 65 yaş üzeri taraftarlarımıza ulaşıldı ve adres bilgileri güncellendi. Kulübümüz, kolilerin dağıtımı konusunda sponsorlarımızdan Getir firmasıyla iş birliğine giderken, koliler, Getir firmasının İstanbul Sancaktepe'deki merkezinde hazırlandı. Kolilerin içinde gıda ve temizlik malzemelerinin yanı sıra taraftarlara özel bir mektup ve hediye yer aldı. Paketlenen koliler daha sonra dağıtıma hazır hale getirildi. Koliler sarı lacivert renklerle süslenen ve üzerlerinde kulübümüzün logosunun bulunduğu 5 farklı araca yüklendi." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile Getir firmasının kurucu ortaklarından Tuncay Tütek'in de süreci birlikte takip ettiği kaydedildi. Dağıtıma çıkan kolilerin, sosyal mesafe kuralına uyularak kapılarının önlerine bırakıldığı aktarıldı.

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Fenerbahçe'den örnek davranış! 65 yaş üstü...
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