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Ronaldo'ya corona virüsü şoku! İlk vaka tespit edildi

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgınının 'da ilk görülmeye başladığı dönemde ülkesi Portekiz'e giden ve Serie A'nın askıya alınması sonrası memleketinde kalma kararı alan Ronaldo'ya kötü haber geldi. Yıldız futbolcunun karantina altında kaldığı 'nda ilk corona virüsü vakası tespit edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.4.2020 21:23 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 21:27 ABONE OL
Ronaldo'ya corona virüsü şoku! İlk vaka tespit edildi

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı saran corona virüsü Ronaldo'nun karantina altında olduğu Madeira Adası'na ulaştı.

İtalya'da salgının boyutları büyümeye başlayınca Juventus'tan özel izin alarak Portekiz'e giden Ronaldo, ligin ertelenmesi sonrası ülkesinde kalmıştı.

İLK VAKA TESPİT EDİLDİ
Memleketi Madeira Adası'nda bir ada alan ve ailesiyle karantinaya giren yıldız futbolcunun bulunduğu bölgede ilk vakanın tespit edildiği açıklandı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, corona virüsü vakasının tespit edildiği yer Ronaldo'nun villasına 20 kilometre mesafede. 18 bin kişinin yaşadığı Camara do Lobos'un, bu vakanın ardından izole edildiği haberin detaylarında yer aldı.

İTALYA'YA DÖNÜYOR
Öte yandan haberde, Cristiano Ronaldo'nun 4 Mayıs'ta başlayacak olan antrenmanlar için Torino'ya döneceği ve 14 gün boyunca karantinada olacağı aktarıldı.

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Ronaldo'ya corona virüsü şoku! İlk vaka tespit edildi
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