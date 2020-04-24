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Pellegrini 'tan onun olmasını istedi!

'de sorunu devam diyor. Sarı-lacivertliler, görevden ayrılan 'ın yerine halen birisini bulabilmiş değil. Kanarya'da ilk hedef Pellegrini... Dünyaca ünlü hoca, başkan 'tan tam yetki istedi.

Giriş Tarihi: 24.4.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 09:24 ABONE OL
Pellegrini Ali Koç'tan onun olmasını istedi!

Ersun Yanal'ın görevine son verdikten sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'nin, Şilili çalıştırıcı Manuel Pellegrini ile görüştüğü ve ilk görüşmelerin telefon yapıldığı açıklanmıştı.

Corona virüsü yüzünden seyahatlerin iptal edilmesi nedeniyle İstanbul'a getirilemeyen 66 yaşındaki teknik adamın sarı-lacivertli yönetimden ilk talebi "Tam yetki" oldu.

"TAM YETKİ İSTİYORUM"

Fotomaç'ın haberine göre başkan Ali Koç ile telefonda görüşen usta çalıştırıcının, geçmişte yapılan hataları açıkça dile getirdiği ve "Kulüpte yapısal sorunlar var. Bunları çözmek için tam yetki istiyorum. Transfer, kadro kurgusu ve teknik detaylar tamamen benim sorumluluğumda olmalı" talebini iletti.

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Pellegrini Ali Koç'tan onun olmasını istedi!
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