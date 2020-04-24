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bombayı patlatıyor! kefil oldu

Bu sezon da istediği başarılardan uzak kalan Fenerbahçe, gözünü gelecek sezona dikti. Transfer çaışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, flaş bir ismi gündemine aldı. Yıldız futbolcu, gelen teklifin ardından Gomis'i aradı...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 08:26 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 08:26
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Gomis kefil oldu

corona virüsü nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Gomis kefil oldu

Bu sezon şampiyonluğun uzağında kalan sarı-lacivertlilerde tüm planlar gelecek sezona göre yapılıyor.

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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Gomis kefil oldu

Sarı-lacivertliler bu bağlamda şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Gomis kefil oldu

Sarı-lacivertlilerde gündeme gelen son isim ise için hevesli gözüküyor. Yıldız futbolcu ile ilgili bilgi almak için Bafetimbi Gomis ile iletişime geçti.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Gomis kefil oldu

GIOVINCO BOMBASI

Yeni sezonun kadro planlamasını şimdiden yapmaya başlayan Fenerbahçe'de bomba bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, ekibi Riyad'da forma giyen 33 yaşındaki İtalyan golcü Sebastian Giovinco'nun peşine düştü.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Gomis kefil oldu

'da yayın yapan TuttomercatoWeb'de yer alan habere göre sarı-lacivertli kulüp, 'de mutsuz olduğu bilinen İtalyan yıldız Sebastian Giovinco ile ilk teması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Gomis kefil oldu

Fotomaç'ın haberine göre bir dönem Milli Takımı'nın önemli yeteneklerinden olan Giovinco'nun F.Bahçe'nin ilgisinden memnun olduğu bildirildi.

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