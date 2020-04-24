Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Gomis kefil oldu

Bu sezon da istediği başarılardan uzak kalan Fenerbahçe, gözünü gelecek sezona dikti. Transfer çaışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, flaş bir ismi gündemine aldı. Yıldız futbolcu, gelen teklifin ardından Gomis'i aradı...
Giriş Tarihi: 24.04.2020
08:26
Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
08:26
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Fenerbahçe corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam ediyor.
Bu sezon şampiyonluğun uzağında kalan sarı-lacivertlilerde tüm planlar gelecek sezona göre yapılıyor.
Sarı-lacivertliler bu bağlamda şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için kolları sıvadı.
Sarı-lacivertlilerde gündeme gelen son isim ise
transfer için hevesli gözüküyor. Yıldız futbolcu Türkiye ile ilgili bilgi almak için Bafetimbi ile iletişime geçti. Gomis
BOMBASI GIOVINCO
Yeni sezonun kadro planlamasını şimdiden yapmaya başlayan
bomba bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe'de Suudi Arabistan ekibi Al Hilal forma giyen 33 yaşındaki İtalyan golcü Riyad'da Sebastian peşine düştü. Giovinco'nun
İtalya'da yayın yapan yer alan habere göre sarı-lacivertli kulüp, TuttomercatoWeb'de Al Hilal'de mutsuz olduğu bilinen İtalyan yıldız Sebastian ile ilk teması gerçekleştirdi. Giovinco
Fotomaç'ın haberine göre bir dönem
İtalya Milli önemli yeteneklerinden olan Takımı'nın F.Bahçe'nin ilgisinden memnun olduğu bildirildi. Giovinco'nun