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'den flaş maaş indirim kararı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını futbol ekonomisine de ciddi zararlar verdi. Avrupa'nın hemen her ülkesinde liglere ara verilirken bu durum kulüplerin önemli gelir kalemlerinde eksilmelere neden oldu. Juventus, Barcelona, Real Madrid, Arsenal gibi takımlar bu süreci oyuncu maaşlarında indirime giderek atlatmaya çalışırken 'den konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 25.4.2020 18:44 ABONE OL
Chelsea'den flaş maaş indirim kararı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolcu maaşlarında erteleme veya indirim yapmayacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların maaşlarında indirim veya ertelemeye gidilmeyeceği, diğer kulüp çalışanlarının ise ücretsiz izne gönderilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, oyuncuların kulübe yardımcı olmak yerine Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) yardımcı olmaya devam edecekleri bildirildi.

İngiliz medyasında çıkan haberlerde, Chelseali futbolcuların kulübe yüzde 10'a kadar maaş indirimi teklifi götürdüğü ancak kulüp yönetiminin bunu kabul etmediği iddia edildi.

Premier Lig'de daha önce West Ham United, Southampton, Sheffield United ve Watford maaş ertelemesi, Arsenal ise maaş indirimi yapmıştı.

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Chelsea'den flaş maaş indirim kararı
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