Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mesut Özilli Arsenal resmen açıkladı! Oyuncular ve teknik heyetten fedakarlık

Mesut Özilli resmen açıkladı! Oyuncular ve teknik heyetten fedakarlık

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgınının futbol üzerindeki etkileri de büyük oldu. Juventus, Barcelona, Real Madrid, Roma gibi kulüplerden sonra İngiltere Premier Lig ekibi de maaş indirimini resmen duyurdu. 'in de formasını giydiği Arsenal, futbolcular ve teknik heyetin yıllık kazançlarından yüzde 12,5 oranında kesinti yapılmasını gönüllü olarak kabul ettiği belirtildi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 20.4.2020 20:32 ABONE OL
Mesut Özilli Arsenal resmen açıkladı! Oyuncular ve teknik heyetten fedakarlık

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da futbolcular ve teknik heyet, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle maaşlarında yüzde 12,5 indirime gitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular ve teknik heyetin yıllık kazançlarından yüzde 12,5 oranında kesinti yapılmasını gönüllü olarak kabul ettiği belirtildi.

İngiliz kulübünün gelecek sezonlarda finansal hedeflerini tutturması durumunda kesinti tutarlarının geri ödeneceği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu zorlu zamanda kulübümüzü desteklemek için bir araya gelen oyuncularımıza ve teknik ekibimize minnettarız." ifadesine yer verildi.

Arsenal'da daha önce de yöneticiler maaş indirimine gitmişti.

Roma’da futbolcular 4 aylık maaşlarından feragat etti Juventus'ta 90 milyon Euro'luk maaş kesintisi resmen açıklandı Barcelona'dan eşi görülmemiş maaş kararı! Messi açıkladı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mesut Özilli Arsenal resmen açıkladı! Oyuncular ve teknik heyetten fedakarlık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA