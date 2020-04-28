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'tan alacakları ve sözleşmesini feshetmek için 'ya giden Loris Karius ile yollar ayrılacak. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alman kalecinin yerine arayışlara geçen siyah-beyazlıların gündeminde birçok isim var. Hırvat basınında yer alan habere göre devi, futbol yaşantısını İngiltere'de sürdüren ile söz kesti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.4.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 09:42 ABONE OL
Beşiktaş'a kaleciyi Vida getiriyor! Luton Town'dan Simon Sluga...

Beşıktaş'ın Luton Town'un kalecisi Simon Sluga ile ilgilenildiği iddia edildi. Hırvat basınından 24SATA'nın haberine göre siyah-beyazlılar, Vida'nın vatandaşı Sluga ile Karius'un boşluğunu doldurmak istiyor.

27 yaşındaki Sluga, 2019'un yaz transfer döneminde Rijeka'dan İngiltere Championship takımlarından Luton Town'a 1.7 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Sluga'nın bu sezon 25 maçta kalesini koruduğu Luton Town, askıya alınan İngiltere Championship'te 37 maçta topladığı 35 puanla 24 takımlı ligin 23. sırasında yer alıyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Sluga, Luton Town'ın küme düşmesi halinde takımda kalmayacak.

BRAVO ÇOK YAŞLI!
Asbaşkan Erdal Torunoğulları, Şilili kaleci Claudio Bravo ile ilgilenmediklerini söyledi. Şili basınına konuşan Torunoğulları, 37 yaşındaki Bravo'nun fazla yaşlı olduğunu belirterek, "Bize önerdiler ancak diğer alternatifleri değerlendireceğiz" dedi. Bravo'nun gelmeye hazır olduğu yazılmıştı.

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Beşiktaş'a kaleciyi Vida getiriyor! Luton Town'dan Simon Sluga...
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