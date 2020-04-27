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Kartal’dan resmi açıklama! Claudio Bravo

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta sezon sonunda Alman file bekçisi Loris Karius ile yollar ayrılacak. Siyah beyazlıların gündemine gelen birçok isim var ve sonuncusu Claudio Bravo. Erdal Torunoğulları, kısa süre önce gündeme gelen tecrübeli eldiven Claudio Bravo'ya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.4.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 16:54 ABONE OL
Kartal’dan resmi açıklama! Claudio Bravo

Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor... Siyah beyazlı kulübün asbaşkanı Erdal Torunoğulları, kısa süre önce gündeme gelen tecrübeli eldiven Claudio Bravo'ya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

La Cuarta'ta konuşan Beşiktaşlı yöneticili, 37 yaşındaki eldiven için "Çok yaşlı" açıklamasını yaptı. La Cuarta'da konu ile ilgili yer alan haber okuyuculara şu şekilde aktarıldı;

"Erdal Torunoğulları La Cuarta'ya konuştu ve Şili Milli Takımı'nın eski kaptanını istemediklerini söyledi. Torunoğulları, 'Bize Şilili'yi transfer önerisi olarak sundular ancak diğer alternatifleri değerlendireceğiz.' dedi.

37 yaşındaki oyuncunun yeni adresi hala güncel değil. İstatistikleri, performansı ve ünvanları, kendisini transfer etmek isteyen kulüpler için cazip. Özellikle şu anda aktif olarak futbol oynayan isimlere kıyasla, yaşı itibariyle daha tecrübeli .

Ancak Türkler aynı şekilde düşünmüyorlar. Eski kaptan, Beşiktaş için olası bir transfer hedefi olarak gözükse de, kulübün asbaşkanı La Cuarta'ya bu olasılığı reddettiklerini açıkladı.

Bununla birlikte oyuncunun geleceğine dair kapılar kapandı. Basında çıkan haberlere göre Bravo, Türkiye Ligi'nde oynama seçeneğini memnuniyetle karşılamıştı ancak Beşiktaşlı yöneticinin keskin ifadeleri, Vodafone Arena'yı görme olasılığını ortadan kaldırdı."

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Kartal’dan resmi açıklama! Claudio Bravo
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